Paulina Rubio quiere grabar un tema con Demi Lovato

La cantante Paulina Rubio lleva meses dejando patente en sus redes sociales que atraviesa una de las épocas más satisfactorias y prolíficas de su larga trayectoria profesional, ya que la gran acogida de la que ha venido disfrutando su tema 'Me Quemas' -al margen de alguna que otra accidentada presentación en directo- le ha insuflado la energía y el optimismo que necesitaba para encarar los últimos preparativos del que será su próximo trabajo discográfico.



El entusiasmo que desprende la 'chica dorada' ante su nueva aventura profesional, para la que ha optado por dotar a su estilo de influencias procedentes de otros géneros distintos al pop, explica entre otras cosas que la mexicana se haya animado a revelar finalmente que el disco verá la luz este mes de julio y, sobre todo, que a largo plazo planea lanzar un sencillo con su amiga del alma Demi Lovato -quién sabe si para una edición especial del álbum- para cumplir así uno de sus sueños compartidos.



"Quiero hacer una canción con Demi Lovato, y aunque hemos colaborado en el escenario, por qué no hacer una canción con ella. Tengo algunas colaboraciones que también son sorpresa dentro del álbum", explicó la hija de Susana Doasamantes a la revista costarricense Perfil, poco después de confirmar que este verano se convertirá irremediablemente en una de las celebridades que más titulares generen, en este caso, por los entresijos de su carrera artística.



"Aún no puedo decir el título del álbum porque se están rumoreando algunos títulos que no son ciertos y yo me quiero guardar una sorpresa para mis fans. [Saldrá a la venta] en la última semana de julio y la gira oficial empezará en México. Voy a estar en Centro y Sudamérica", relató en la misma conversación.



A la espera de que se confirme algún día que Paulina y Demi se han animado a entrar juntas en un estudio de grabación, por el momento sus entusiastas fans deberían tomarse estas declaraciones con mucha cautela, teniendo en cuenta que hace unos meses la reina del pop latino anunciaba orgullosa que su disco contendría un dueto con Selena Gomez y, pocas semanas después, se demostró que era falso.



En cualquier caso, los admiradores de la veterana artista, quien hace solo unos días celebraba con todos ellos el primer cumpleaños de su hijo Eros -fruto de su relación con el también cantante Gerardo Bazúa-, tienen varios meses por delante para tratar de adivinar quiénes serán los invitados tan especiales que Paulina había prometido para el que será su undécimo disco de estudio, de los que ahora la intérprete parece ofrecer una pista al reivindicar la necesidad de que los artistas consagrados sirvan de guía a las estrellas emergentes.



"Me encanta descubrir nuevos talentos, es la forma de devolver un poquito de mí. Sobre todo porque yo no estaría aquí si no hubiera sido por Miguel Bosé, quien fue una gran plataforma y ese gran apoyo para mí", dejó entrever durante la entrevista.