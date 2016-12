Paulina Rubio recluta a Selena Gomez para su nuevo disco

Aunque su estrecha amistad con la cantante Demi Lovato era de sobra conocida desde que ambas compartieran hace unos años la mesa del jurado en la edición estadounidense de 'Factor X', la mexicana Paulina Rubio ha revelado ahora que en los últimos tiempos ha mantenido una relación profesional igualmente intensa con otra de las grandes estrellas juveniles de la escena internacional, Selena Gomez, hasta el punto de que ambas protagonizarán un esperado dueto que formará parte del nuevo proyecto musical de la 'chica dorada'.



"Mi nuevo disco es como un miembro más del equipo, o sea de la familia. Será un verdadero guerrero, tiene algo de todos los géneros, desde banda, hasta pop, colaboraciones de DJ Snake y Selena Gómez. Busqué mantener un elemento clave: que la música sea bailable", ha explicado la veterana artista a Vanidades para ofrecer más detalles sobre el estilo y enfoque que ha querido dar a su próximo álbum.



El lanzamiento en 2017 de su nuevo trabajo musical es uno de los que más expectación ha venido generando en el panorama de la música pop en español, un interés que la misma Paulina se ha encargado de alimentar en las redes sociales al avisar constantemente a su fiel legión de seguidores de que tendrán que estar muy atentos para no perderse ninguna novedad con respecto a sus nuevas canciones.



"Pau Powers [como se refiere a sus fans] les tengo una sorpresa! Mis planes para 2017 están en la última edición de Vanidades, donde soy portada. Vayan ya a por ella", les instó a través de su cuenta de Instagram.



Al margen del revuelo que ha provocado su anunciado regreso a la escena discográfica, lo cierto es que Paulina está disfrutando estos días de unas más que placenteras vacaciones navideñas que ha dedicado casi en exclusiva a cultivar su faceta maternal con sus pequeños Andrea Nicolás -fruto de su extinto matrimonio con Nicolás Vallejo Nágera- y Eros, a quien tuvo el pasado abril con su actual pareja Gerardo Bazúa.



"No hay nada que agradezca más a la vida que poder compartir estas fechas con mis bebés, que me convierten en niña otra vez. Feliz Navidad", escribía en su perfil hace dos días junto a una estampa muy familiar que la retrata dando el pecho al segundo de sus retoños.