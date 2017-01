Paulina Rubio se prepara para volver a conquistar los escenarios

La cantante Paulina Rubio no ha dejado de exhibir entusiasmo e ilusión desde que anunciara a todos sus fans que pronto vería la luz su nuevo trabajo discográfico, un disco cuyo primer sencillo, 'Me Quemas', ha gozado de una cálida acogida en las listas de éxitos del mercado hispanohablante y que pronto llevará a la artista a embarcarse de nuevo en una extensa gira con la que presentar en directo su nueva colección de canciones.



Fiel a ese espíritu tan positivo que le invade ante su esperado regreso a la escena musical, la chica dorada no ha dudado en hacer partícipes a todos sus seguidores de la energía desbordante que la define en el marco de los preparativos de su próximo periplo musical, para el que no ha dejado de entrenar y ensayar junto a su ejército de bailarines.



"¡Estamos listos! Saludos desde los ensayos generales", reza el título con el que Paulina ha descrito el revelador vídeo de Instagram que la retrata ejecutando una compleja coreografía luciendo botas altas y gabardina, al tiempo que ha recordado a los internautas que pronto volverá a estar en boca de todos con el objetivo de recuperar su trono en el mundo del pop latino.



Aunque la hija de Susana Dosamantes también ha estado constantemente presente en el debate público a causa de los rumores que apuntan a su supuesta separación del también cantante Gerardo Bazúa -padre de su hijo Eros-, así como el hecho de que su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera tomara medidas legales tras acusarla de no respetar el acuerdo sobre la custodia compartida de su primogénito Andrea Nicolás; la artista se ha mantenido completamente al margen de estos comentarios para limitarse a promocionar su nueva etapa profesional.



Tanto es así, que fue ella misma la encargada de calentar motores de cara a la inminente publicación de su álbum al revelar, por ejemplo, que una de las sorpresas que presentará su disco reside en un dueto que protagonizará nada menos que con la afamada Selena Gomez.



"Mi nuevo disco es como un miembro más del equipo, o sea de la familia. Será un verdadero guerrero, tiene algo de todos los géneros, desde banda, hasta pop, colaboraciones de DJ Snake y Selena Gomez. Busqué mantener un elemento clave: que la música sea bailable", aseguraba a la revista Vanidades.