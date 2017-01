Paz Vega tiene dos grandes motivos para celebrar

La actriz Paz Vega no solo irradia estos días el entusiasmo inherente a todos aquellos han dado la bienvenida a 2017 cargados de actitud positiva y un sinfín de deseos para los próximos meses, sino que también ha querido exhibir ante todos sus seguidores de las redes sociales la dosis adicional de motivación que le ha brindado el hecho de haber cumplido 41 años solo un día después de disfrutar en familia -la actriz es madre de Ava, Orson y Lenon junto a su marido Orson Salazar- del Año Nuevo.



"Pues nada, aquí estoy otro año más, dando gracias a la vida que me sigue dando tanto... Feliz, llena de amor y con las ilusiones intactas. ¡¡¡Qué belleza!!! #La vida es hermosa", reza el optimista mensaje que ha lanzado a todos sus admiradores desde su cuenta de Instagram.



Aunque la intérprete sevillana es de las que solo revela sus próximos proyectos interpretativos a su debido tiempo para no arruinar las sorpresas que tiene preparadas a sus fans, no sería descabellado pensar que en este nuevo año, al igual que todos los anteriores, su agenda laboral estará repleta de trabajos que le servirán para dar continuidad a la prolífica y versátil trayectoria que tiene a sus espaldas.



De entre todos ellos, ya destaca su fichaje por el último fenómeno televisivo de la plataforma Netflix, 'The OA', una serie que ya ha cosechado un sinfín de buenas críticas y en la que la andaluza cuenta con un significativo papel que, al hilo de la intriga que caracteriza a la producción, exuda misterio e inquietud a partes iguales.



Por otro lado, se espera que la intérprete participe también en la tercera temporada de la serie mexicana 'La hermandad' una vez se estrene la segunda tanda de capítulos que Paz estuvo grabando hasta hace escasas semanas en el país azteca, donde ha terminado por consolidarse como uno de los rostros imprescindibles de la escena artística desde que rodara el año pasado 'El jesuíta' y la comedia 'La vida inmoral de la pareja ideal'.



"Solo tengo palabras de agradecimiento a mis amigos de México y cada vez que me llega un proyecto desde allá, la posibilidad siempre la miro con mucho cariño y con ganas de que me guste, porque cualquier excusa es buena para volver a vuestro país", aseguraba recientemente al diario Excélsior antes de revelar cómo surgió la oportunidad de rodar la última de las películas mencionadas.



"Yo estaba rodando la serie 'La hermandad', el año pasado y a través de uno de los directores de la serie, Beto Hinojosa, me contactó Manolo [Caro], me habló de su proyecto, nos reunimos, leí el guion y me encantó y como coincidía con los tiempos, decidimos hacerla y feliz", expresaba con satisfacción.