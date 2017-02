Película iraní “El viajante” podría ganar Óscar, pero su elenco no estará para recibirlo

Casi siempre hablar de los Premios Óscar genera emoción y expectativa. ¿Quiénes son los nominados? ¿Qué películas vimos ya? ¿Cuáles nos faltan?

Si ese entusiasmo lo sentimos los espectadores lejanos, entonces ¿qué sentirán aquellos que serán los protagonistas de la esperada ceremonia, los posibles candidatos a ser ganadores?

Asghar Farhadi, de nacionalidad iraní, ganó en el 2011 el Premio Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa, con el filme “Nader y Simín, una separación”; lo que nos permite intuir que estamos hablando de un director de calidad cinematográfica.

Fahardi está este año nuevamente nominado en la misma categoría con la película ‘El viajante’, pero no asistirá a la ceremonia de premiación por el veto migratorio que impuso el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ante estos hechos, la Academia de Hollywood expresó sentirse “alarmada” con lo ocurrido: “Como defensores de los cineastas, y de los derechos humanos de todas las personas, en todo el mundo, consideramos extremadamente alarmante que a Asghar Farhadi, director de la cinta iraní ganadora del Óscar, Nader y Simin, una separación, junto al reparto y equipo técnico del filme nominado este año El viajante, se les pueda negar la entrada al país debido a su religión o la de su país de origen”.

Y es que, si bien el decreto está actualmente bloqueado por decisión de un juez federal de Seattle al considerarlo “inconstitucional e ilegal”, el director iraní informó desde el inicio de la polémica, a través de un comunicado publicado por The New York Times, que: “Lamento anunciar (...) que he decidido no acudir a la gala de los Oscar junto a mis colegas de la comunidad cinematográfica”.

Más adelante rechazó “las condiciones injustas impuestas a algunos compatriotas y a los ciudadanos de los otros seis países que intentan entrar legalmente en Estados Unidos, esperando que la situación actual no genere nuevas divisiones entre las naciones”.

En solidaridad con Asghar Farhadi, la protagonista de la película, Taraneh Alidoosti, ha confirmado que tampoco asistirá a la ceremonia, como protesta a las ‘medidas discriminatorias’ de Donald Trump.

Así que, por ahora, el próximo 26 de febrero veremos al menos dos sillas vacías en un ambiente que, posiblemente, tendrá una carga política bastante particular.