Pequeños productores reparten verduras a jubilados como protesta por reforma

Buenos Aires, 27 dic (EFE).- Productores agrícolas de Argentina organizaron hoy en Buenos Aires una donación de hasta 20 toneladas de fruta y verdura para los jubilados de la ciudad como protesta por la supuesta reducción que se hará en sus pensiones con la nueva ley que establece su cálculo, aprobada la pasada semana.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que reúne a más de 10.000 campesinos de todo el país, congregó a diversos mercaderes locales en la plaza del Congreso para llevar a cabo la ofrenda de vegetales pero también para reclamar al Gobierno la "falta de políticas" existentes para el acceso a la tierra.

A pesar de las altas temperaturas que protagonizaron la mañana, cientos de personas de diversas edades se acercaron a la carpa dispuesta por la asociación para recibir bolsas de tomates, pimientos, pepino, acelgas, lechugas, puerros y demás ingredientes.

"Me ayuda mucho, porque si lo tengo que comprar yo, a lo mejor no lo podría comprar o compraría menos porque está muy cara la vida en Argentina. Nosotros estamos muy mal", contó a Efe Inés Barreiro, una pensionista que aseguró ya verse afectada por las políticas económicas del Ejecutivo de Mauricio Macri.

En esta línea, Teresa de Jesús, que cobra la jubilación mínima (7.620 pesos, que equivalen a 420 dólares aproximadamente), criticó que el Gobierno les "saca plata (dinero)" a ellos en vez de a los "grandes empresarios".

"Me parece muy bien esta ayuda porque hay gente que no tiene para comer y tiene que estar pidiendo en los negocios, como me pasó a mí. Hoy ya me puedo hacer algún guiso con la verdura", afirmó a Efe.

El nuevo sistema de cálculo de pensiones establece que los salarios se definan según un coeficiente basado en la inflación y no según la recaudación del Estado, algo que podría suponer a largo plazo una reducción en la cuantía mínima que reciben los retirados.

Por otra parte, el evento de la UTT buscó a través de la donación de comida "solidarizarse frente al pueblo" y visibilizar el reclamo que le hacen al Gobierno de establecer políticas más accesibles para los pequeños agricultores y su acceso a la tierra.

"Estamos peleando por que (...) el Estado genere un fondo de créditos blandos para que los pequeños productores, en vez de alquilar todos los meses, puedan pagar un crédito y accedan a una tierra propia y justa", explicó Juan Pablo de la Villa, integrante de la UTT y uno de los organizadores del encuentro. EFE

