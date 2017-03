Peter Dinklage será padre por segunda vez

El actor Peter Dinklage, conocido por su papel de Tyrion Lannister en la serie 'Juego de tronos', y su mujer Erica Schmidt se convertirán en padres por segunda vez a finales de este año.



La pareja, que ya tiene una niña de cinco años llamada Zelig, confirmó la buena noticia este mismo miércoles durante la inauguración de la obra 'All the Fine Boys', escrita y dirigida por la propia Erica, que posó para los fotógrafos junto a su famoso marido sin tratar de ocultar su abultado vientre, más que evidente bajo el vestido largo hasta los tobillos que eligió para la ocasión. De hecho, en una de las fotografías tomadas a lo largo de la velada, el equipo de producción aparece rodeando a su directora y posando las manos en su barriguita de embarazada.



Poco dado a hablar de su vida privada, el actor hizo una excepción a su habitual timidez en 2011 tras recoger el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su papel en la ficción basada en los libros de George R. R. Martin para dedicárselo a su esposa y asegurarle desde el escenario: "Te quiero Erica, eres maravillosa".



Peter volverá en unos meses a la pequeña pantalla con la popular serie, por cuya séptima temporada se embolsará medio millón de dólares por episodio, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para su estreno.