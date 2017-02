Pitbull y J Balvin devuelven a Camila Cabello a sus raíces latinas

Dos de los máximos exponentes del género del reguetón, Pitbull y J Balvin, así como una de las artistas que más expectación está generando desde que saliera a la luz su nueva etapa como solista, la ex Fifth Harmony Camila Cabello, parecen decididos a revolucionar las listas de éxitos esta próxima primavera uniendo fuerzas de cara a un nuevo sencillo, que podría llamarse 'Hey mama', y que supondría todo un homenaje a las raíces cubanas de dos de sus protagonistas.



Aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre el título, filtrado por varios medios estadounidenses, o la fecha de lanzamiento de un tema que sin duda recurrirá a los ritmos tan bailables que los tres cultivan por separado, ninguno de ellos ha querido dejar pasar la oportunidad de informar a sus respectivos seguidores de las redes sociales de lo que se avecina en las próximas semanas y, sobre todo, de revelar algunos detalles sobre el videoclip que se ha rodado precisamente en Cuba.



"Latinos, ¡hey ma!", se limitó a escribir el músico colombiano en su perfil de Instagram al compartir varias imágenes de tan llamativo encuentro, que como él mismo se encargó de anunciar, había tenido lugar en las calles de La Habana.



Además de publicar en su propio perfil la imagen del nuevo trío artístico que forma junto a J Balvin y Pitbull, Camila Cabello no ha tardado en lanzar un guiño a sus paisanos cubanos, así como a todo el público latino que no ha dejado de seguir sus pasos desde que debutara en la industria hace cinco años, con otra imagen en la que posa con una bandera de Cuba encima de un coche clásico de color amarillo.



"Pa mi gente latina. ¡Stand up!", escribió en la publicación.



El único de los tres que, de momento, no ha querido pronunciarse sobre la llegada de una de las primeras candidatas a canción del verano 2017 es Pitbull, quien a día de hoy parece estar demasiado con su gira de conciertos y con la promoción del último sencillo que comparte con Stephen Marley, 'Options', como para revelar más detalles de tan sorprendente proyecto.