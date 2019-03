Playlist Julio Sánchez Cristo Dj: 101 canciones de salsa

PRIMERA HORA

Menú - el gran combo - Happy Days (1981)

Me Gusta - Andy Montañez - Andy Montañez (1985)

Conciencia - Gilberto Santa Rosa - Perspectiva (1991)

Un Pato/ O Pato - Tito Rodríguez - Let's do the Bossa Nova (1962)

Oye Como Va - Tito Puente - El Rey Bravo (1963)

A Puro Dolor - Son By Four - Son By Four (2000)

Amada Mía - Cheo Feliciano - Sentimiento, Tu (1980)

Julia - Willie Colón - Solo (1979)

Pedro Navaja - Rubén Blades - Siembra (1978)

Ven, Devórame Otra Vez - Lalo Rodríguez - Un nuevo despertar (1988)

Mi Media Mitad - Rey Ruiz - Mi Media Mitad (1994)

Te Busco - Celia Cruz - Azúcar Negra (1993)

Nuestro Sueño - Grupo Niche - Tapando El Hueco (1988)

El Preso - Fruko y sus Tesos - Fruko el Grande (1975)

La Noche - Joe Arroyo - Fuego en mi Mente (1988)

The Lucy Theme - Jerry González - Yo ya me Cure (1979)

Mujer Divina - Joe Cuba - ¡Bang! ¡Bang! Push, Push, Push (1966)

Yo no sé Mañana - Luis Enrique - Ciclos (2009)

Mi Gente - Héctor Lavoe - La Voz (1974)

Despedida - Daniel Santos - Single (1941)

Juan Pachanga - Fania All Stars/ Rubén Blades - Rhythm Machine (1977)

El Ratón - Cheo Feliciano - Latin, Soul, Rock (1974)

Vivir lo Nuestro - Marc Anthony y La India - Dicen que Soy (1994)

Azuquita P'al Café - El Gran Combo - In Alaska: Breaking The Ice (1984)

Ese - Jerry Rivera - De Otra Manera (1998)

Que Locura Fue Enamorarme de Ti - Eddie Santiago - Atrevido y Diferente (1986)

(Que Rico) El Mambo - Dámaso Pérez Prado - Single (1958)

Patricia - Dámaso Pérez Prado - Prado Parade (1958)

Cómo Fue - Vicentico Valdés - Vicentico Valdés Sings (1954)

Escapémonos - Marc Anthony y Jennifer López - Amar Sin Mentiras (2004)

Bonito y Sabroso - Bennt Moré - Single (1952)

Catalina La O - Pete 'El Conde' Rodríguez - Este Negro sí es Sabroso (1976)

Dime - Rubén Blades y Willie Colón - Siembra (1978)

SEGUNDA HORA

Llorarás - La Dimensión Latina - Dimensión Latina 75 (1974)

Julia - Óscar De León - El Clan de Victor y Dimensión Latina (1972)

Convergencia - Pete el Conde Rodríguez con Johnny Pacheco - Sabor Típico (1967)

El Día Que Me Quieras - Eddie Palmieri - Eddie Palmieri (1980)

Salí Porque Salí - Cheo Feliciano - Sentimiento, Tú (1980)

Oh, ¿Qué Será? - Willie Colón - Fantasmas (1981)

Mujer - Joe Cuba - Steppin' Out (1962)

Cha Cha Cha Bar - Xavier Cugat - Cha Cha Cha (1957)

Usted Abusó - Celia Cruz y Willie Colón - Only The Could Have Made This Album (1997)

Siento Nostalgia De Palmeras - Celia Cruz - Mi Vida Es Cantar (1998)

Periódico de Ayer - Héctor Lavoe - De Ti Depende (1976)

Busca Por Dentro - Grupo Niche - Cielo de Tambores (1990)

Oiga, Mire, Vea - Guayacán Orquesta - Sentimental de Punta a Punta (1991)

Gitana - Willie Colón - Tiempo pa' Matar (1984)

Plástico - Rubén Blades - Siembra (1978)

Aquel Viejo Motel - David Pabón - Salsa Colección Estelar 89 (1989)

Desnúdate Mujer - Frankie Ruiz - Voy Pa´Encima (1987)

No me Ames - Jennifer López y Marc Anthony - On The 6 (1999)

Que Hay de Malo - Jerry Rivera - Cara de Niño (1993)

No te Quites la Ropa - Luis Enrique - Amor de Media Noche (1987)

Fiesta de Besos - Tito Rodríguez - Back Home in Puerto Rico (1962)

Cara de Payaso - Tito Rodríguez - Single (1962)

Fabricando Fantasías - Tito Nieves - Fabricando Fantasías (2004)

Estar Enamorado - Noche Caliente - Los Éxitos más Románticos de Ayer en Ritmo de Salsa (1982)

Todo Tiene Su Final - Héctor Lavoe y Willie Colón - Lo Mato si no Compra este LP (1973)

Cuando, Cuando - Tito Rodríguez - Back Home in Puerto Rico (1962)

Luna Negra - Rey Ruiz - Mi Media Mitad (1994)

La Murga - Héctor Lavoe y Willie Colón - Asalto Navideño (1970)

Los Rodríguez - Tito Nieves y El Conjunto Clásico - Los Rodríguez (1979)

Una Aventura - Grupo Niche - Cielo de Tambores (1990)

Conteo Regresivo - Gilberto Santa Rosa - Contraste (2007)

No me Quitte Pas - Yury Buenaventura - Herencia Africana (1996)

El Rey de la Puntualidad - Héctor Lavoe - Lo que Pide la Gente (1984)

TERCERA HORA

Qué Manera de Quererte - Gilberto Santa Rosa - Nace Aquí (1993)

María Teresa y Danilo - Hansel y Raúl - La Magia de Hansel y Raúl (1986)

Todo se Derrumbó - Noche Caliente - Los Éxitos más Románticos de Ayer en Ritmo de Salsa (1982)

Ese Hombre - La India - Dicen que Soy (1994)

Lluvia - Louie Ramírez y Ray de la Paz - ¡Con Caché! (1984)

Vámonos Pa'l Monte - Eddie Palmieri - Vámonos Pa'l Monte (1971)

Sonidos Bestial - Richie Ray y Bobby Cruz - El Bestial Sonido de Ricardo Ray y Bobby Cruz (1971)

Quimbara - Celia Cruz y Johnny Pacheco - Celia y Johnny (1974)

La Rueda - Orquesta la Solución - Orquesta la Solución (1980)

Caballo Viejo - Roberto Torres - Roberto Torres y su Charanga Vallenata Vol 2 (1981)

Detalles - Óscar D' León - Auténtico (1991)

Decisiones - Rubén Blades - Buscando América (1983)

Un Verano en Nueva York - El Gran Combo - 7 (1975)

Ella Fue - Fania All Stars - Rhythm Machine (1977)

Porque te Amo - Nino Segarra - Con la Música por Dentro (1990)

De Amor no se Muere - Charlie Cardona - Mi Propia Aventura (1998)

Paso la Vida Pensando - Conjunto Chaney - Huellas (2002)

Bailando - Frankie Ruiz - Mi Libertad (1992)

Hola Soledad - Rolando la Serie - El Rey Guapachoso (1972)

La Mujer que yo Amo - La Misma Gente - Cambios (1992)

Tu Cariñito - Puerto Rican Power - Men in Salsa (1999)

Un Montón de Estrellas - Polo Montañez - Guajiro Natural (2000)

Apiádate de Mi - Víctor Manuelle - Solo Contigo (1994)

Y qué me pasa - Mickey Taveras - Lucharé (1995)

Burbujas de Amor - Juan Luis Guerra - Bachata Rosa (1990)

Cuando te Beso - Juan Luis Guerra - Areíto (1992)

Todo me Gusta de Ti - Alfredo Beltrán con la Sonora Matancera - Single (1954)

Total - Celio González con la Sonora Matancera - Canciones Premiadas de Celio González con la Sonora Matancera (1961)

Cosita Linda - Carlos Argentino con la Sonora Matancera - Carlos Argentino Sings (1957)

Piel Canela - Bobby Capó con la Sonora Matancera - Single (1952)

Close To You - Orquesta la Luz - Sabor de la Luz (1995)

La Rareza - El Gran Combo con Andy Montañez y Roberto Roena - Ojos Chinos, Jala Jala (1964)

Rareza en Guajira - Ray Barreto y Edy Martínez - El 'Ray' Criollo (1966)

Menéalo - La Lupe y Tito Puente - La Excitante Lupe Canta con el Maestro Tito Puente (1965)

Take Five - Tito Puente - Mambo Diablo (1985)