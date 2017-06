Poeta latino orgulloso de que U2 haya elegido su poema para su gira mundial

Phoenix (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Alberto Ríos, poeta y profesor de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), declaró hoy estar orgulloso de que la reconocida banda irlandesa U2 haya escogido su poema "The Border: A Double Sonnet" como preámbulo para sus conciertos durante su gira mundial.

"Me siento orgulloso, pero a la vez se me hace muy gracioso. Me sorprende la combinación de la música con las palabras, ya que son mundos distintos en la imaginación popular. U2 no es igual que un libro de poemas, ¡es chistoso!", declaró a Efe Ríos.

Aseguró que fue toda una sorpresa saber que su poema abría los conciertos de la popular banda, pero a la vez manifestó sentirse complacido porque de este modo miles de personas van a poder leer su poema -escrito en inglés- en letras grandes alrededor del mundo.

"Fue una sorpresa, el amigo de mi hijo le mandó una foto de mi poema, no lo creí hasta que mi editor me llamó a los días siguientes para decirme que habíamos firmado contrato con U2", explicó.

El poema "The Border: A Double Sonnet" ("La frontera: Un soneto doble") se ha y será proyectado, junto a otros poemas reconocidos, en todos los estadios que hayan agotado sus entradas a los conciertos de la gira mundial "U2: The Joshua Tree Tour 2017".

El Departamento de Inglés de ASU envió un comunicado manifestando su reconocimiento y "orgullo" por la difusión internacional del poema del profesor.

Ríos indicó que le gusta la banda U2 porque "tienen preocupación de la idea de fronteras, en la música y en los poetas".

El poeta está convencido de que la frontera, más allá de la inmigración y la desolación, es una poesía.

"Estás entre dos mundos. Yo pienso que es un momento mágico, porque puedes andar en dos países donde existen (diferentes) formas de leyes, colores y comidas, todo se transforma y es distinto", reflexionó.

"Cuando puedes aceptar que hay dos maneras de pensar, puedes aceptar que existen cien forma de pensar y el mundo se vuelve sin límites", aseveró.

En su poema, el también canciller de la Academia de Poetas Americanos describe a la frontera como "una línea que las aves no pueden ver, un hermoso pedazo de papel doblado descuidadamente por la mitad, como coágulo de sangre en la vena del río".

Nacido en Nogales, Arizona en 1952, Ríos publicó a lo largo de su vida más de 12 de libros de poesía, 3 de cuentos cortos, 300 artículos en diferentes revistas y supera las 250 antologías.

El poeta, finalista en el 2002 del Premio Nacional del Libro, confesó que le hubiera gustado ser abogado porque es un amante de las causas justas, y aseguró que en su vida el lenguaje es poesía.

Después de Estados Unidos, la banda irlandesa U2 actuará el próximo mes de octubre en Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile) y São Paulo (Brasil), donde presentará "U2: The Joshua Tree Tour 2017", la gira que inició el pasado 12 de mayo en Vancouver (Canadá) y que conmemora el 30 aniversario del lanzamiento de su legendario quinto álbum. EFE