Polémica por juego de fichas que fomenta construcción del muro fronterizo de Trump

Un nuevo juego que salió para la temporada navideña ha generado polémica porque es un juguete que le permite a los niños crear el muro fronterizo del presidente Donald Trump.

El juego, llamado “construye el muro”, salió en preventa bajo la marca Maga, acrónimo de famoso eslogan "Make America Great Again" ("Haz a Estados Unidos grande de nuevo").

El juguete cuenta con 101 piezas del tipo Lego, entre las que se cuenta una figura que representa al mandatario con rostro enfadado y la gorra roja que se convirtió en la insignia de la campaña presidencial de Trump.

INTERESTING: This new toy looks a lot like Legos, but this set of blocks has a polarizing political message. The conservative manufacturer says it will teach children about President Trump's proposed border wall.

