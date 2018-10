Polémica por saludo "cortante" de Don Francisco a la miss España

La reciente entrevista del presentador chileno Mario Kreutzberger, conocido internacionalmente como Don Francisco, a la candidata por España al certamen de Miss Universo ha generado polémica en las redes sociales debido al saludo "cortante" con que él le dio la bienvenida al espacio televisivo. El gesto ha generado incluso que lo tilden de homofóbico.

Ángela Ponce, una de las dos candidatas transgenero que hará parte del concurso de belleza, visitó el programa que conduce actualmente el presentador en la cadena Telemundo para hablar de su historia, pero curiosamente lo que ha trascendido del encuentro no ha sido alguna de las respuestas de la miss, sino el trato que recibió por parte del chileno.

Acostumbrados a ver a un Don Francisco cercano y cariñoso con sus entrevistados, sobre todo del género femenino, los televidentes saltaron a las redes para hacer notar que Kreutzberger, dejó "frenada" a la candidata que, tras ser invitada a ingresar al set, fue saludada "de mano" y no con el habitual abrazo. Los segundos de incertidumbre sobre cómo proceder durante el saludo, se hicieron evidentes en la transmisión, que a su vez fue compartida posteriormente por la cadena a través de redes sociales.

Durante la entrevista, también se vivió un momento tenso cuando el presentador cuestionó a Ponce por molestarse cuando la llaman gay, a lo que la española respondió señalando que el ser vista como hombre es un "insulto que no tolera", porque afirma haberse transformado y ser ahora una mujer.

Mientras unos rechazan el actuar de don Francisco, también han surgido en redes sociales quienes se identifican con el actuar del presentador.

¿Usted qué postura toma frente al tema?.

APOYO 100% A DON FRANCISCO. ESA MIS ESPAÑA, SUPUESTA MUJER EN UN HOMBRE, NO DISCRIMINO A NADIE, PERO CADA QUIEN QUE CUMPLA EL ROL QUE DIOS LE DIO.

Tratan a Don Francisco de homofobo porque trata en una a entrevista a un hombre(miss España) como un hombre no entendí

Mm mm no me gusta ese personaje de don francisco, pero en el plano, cada persona es libre de sus gustos y dichos. A él no le gusta y hay q respetar eso, así como al miss España le gusta así, se respeta igual.