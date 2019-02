Polémica por trino de Roger Waters en el que le brinda su apoyo a Nicolás Maduro

El músico británico Roger Waters, exintegrante de la banda de rock Pink Floyd, difundió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pidió a Estados Unidos “sacar las manos” de Venezuela.

“Detengan esta última locura del gobierno de Estados Unidos. Dejen al pueblo de Venezuela en paz, ellos tienen una democracia real. Dejen de intentar destruirlo sólo para que el 1% (en referencia a la gente más rica) pueda saquear su petróleo.

“Manos fuera, Estados Unidos. #Venezuela “NicolasMaduro “DetenganElGolpeDeTrumpEnVenezuela”, afirma el mensaje publicado por Waters, autor o coautor de varias de las más célebres canciones de Pink Floyd como Another Brick on the Wall, Money, Us and Them y Comfortably Numb.

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV