Política no afectará famosa fiesta del Grammy de Clive Davis

El veterano ejecutivo musical dice que su evento anual volverá a estar al máximo de su capacidad este año, pese a los esfuerzos por reducir otros festejos en Hollywood relacionados con la temporada de premios.

Las celebridades han usado sus discursos de aceptación y apariciones en la alfombra roja en entregas de premios recientes para expresar su preocupación sobre el presidente Donald Trump. El ambiente más serio llevó a la agencia de talento UTA esta semana a reemplazar su tradicional gala previa a los Oscar con un rally político.

Pero al hablar el jueves en el Hotel Beverly Hilton junto al cantante de soul Maxwell, Davis dijo que "no hay ningún impacto en absoluto" en la reunión del sábado de líderes y técnicos de la industria, actores, músicos y otras celebridades. (El propio Trump asistió al evento años atrás cuando se realizó en Nueva York).

"Había sed de esta noche", dijo el magnate de la música de 84 años. "La audiencia es completamente brillante y especial. Estamos ansiosos de ver a estas fuerzas influyentes de la cultura en una misma sala, por una noche".

Entre los artistas que amenizarán la velada se encuentran Chance the Rapper y Maxwell, quien actuó el mes pasado en la Marcha de las Mujeres en Washington a pedido de Harry Belafonte, copresidente honorario del evento. Davis dijo que espera una mayor participación política por parte de los músicos, mucho más allá del fin de semana de los Grammy.

"Es como los años 60 y 70 otra vez, ¿no? Es un gran momento para el arte, un gran momento para poder decir algo que debe ser escuchado", expresó. "Sólo espero que en este momento la gente empiece a usar su voz".

Mientras tanto, Davis dijo que se aseguró de que el foco en el documental sobre su vida, "Clive Davis: The Soundtrack of our Lives", fuera la música. La película fue seleccionada para inaugurar el Festival de Cine de Tribeca en abril.

"Eso es más que genial. Yo soy de Nueva York, soy de Brooklyn", dijo el productor. "Y abrir en el Radio City Music Hall, que es el primer teatro que visité en Manhattan cuando tenía 13 años, esa noche del 19 de abril va a ser muy especial".