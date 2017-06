Ponen a la venta la casa de Harry Houdini por 4,6 millones de dólares

Nueva York, 19 jun (EFE).- La casa de Nueva York en la que vivió el mítico ilusionista Harry Houdini durante más de dos décadas fue puesta a la venta por 4,6 millones de dólares, informaron hoy medios locales.

Según la inmobiliaria encargada de la gestión, Douglas Elliman, la propiedad está ubicada a tres manzanas de Central Park, en el barrio de West Harlem, y cuenta con unos 370 metros cuadrados.

Houdini, conocido mundialmente por sus asombrosos trucos de escapismo, se trasladó a Harlem en 1904 y residió en la vivienda unifamiliar hasta su muerte, en 1926, y después de ello la mujer del mago vendió la vivienda.

Después de haber cambiado de propietario varias veces desde entonces, la casa ha sido puesta a la venta por primera vez desde 1991, cuando fue comprada por Fred Thomas, de 75 años, quien no supo en ese momento que había sido el hogar de Houdini.

"La señora que me la vendió nunca me dijo que Houdini había vivido aquí. Me lo comentó uno de los vecinos después de mudarme", explicó Thomas al periódico Daily News.

"Siempre hay gente afuera tomando fotografías", agregó.

Según la inmobiliaria, la vivienda, una de las típicas casas adosadas revestidas en piedra de las zonas residenciales de Nueva York, conserva muchas de las características originales.

Sin embargo, el edificio de cuatro plantas ha sido dividido en tres apartamentos independientes, como ha sucedido con muchas de estas viviendas de Nueva York con el incremento de la densidad de población de la ciudad. EFE