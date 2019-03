Por fin se conoce el trailer de la última temporada de Juego de Tronos

(Advertencia: Esta nota contiene spoilers de la serie)

Después de un largo periodo de espera para los fanáticos de la popular serie Juego de Tronos, HBO finalmente ha lanzado el trailer de la que será la octava y última temporada, que se estrenará el próximo 14 de abril.

En el video de casi dos minutos aparecen varios personajes de la serie como Daenerys, Jon, Arya, Cersei, Tyrion, Sansa, Jaime, además de una veintena de personajes secundarios que han sobrevivido a lo largo de la serie.

The trailer is here. #GameofThrones pic.twitter.com/L48jOwsUzn