¿Por qué China prohibió la nueva película de Winnie the Pooh?

Aunque no se ha dado una explicación oficial por parte del Gobierno chino para vetar la nueva película de Disney sobre Winnie Pooh, algunas de las personas insinúan que es porque este icónico dibujo animado, ha sido comparado en repetitivos memes con el presidente de China, Xi Jinping.

De esta manera el gobierno chino ha venido bloqueando este tipo de contenido que tenga relación con el presidente.

Capping off a ludicrous day in diplomacy- Abe as despondent Eeyore, Xi as sanctimonious Pooh trending on Weibo #APEC pic.twitter.com/bxtX2Z6M4N