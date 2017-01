¿Por qué ha cerrado Alba Carrillo su cuenta de Instagram?

Tras haberse consolidado a lo largo de la segunda mitad del año pasado como una de las celebridades que con mayor frecuencia recurrían a su perfil de Instagram para desahogar sus frustraciones y arremeter contra sus detractores, la modelo Alba Carillo ha querido hacer borrón y cuenta nueva con la llegada de 2017 cerrando repentinamente su cuenta en la famosa red social, una decisión de la que no ha querido dar detalle alguno pero que, como era de esperar, ha generado un intenso debate en relación con sus motivos.



Varias son las razones que se barajan por el momento para arrojar algo de luz al misterio, entre las que destacan el exceso de presión que ha venido recibiendo últimamente por parte de sus críticos, quienes no dudaban en recriminarle a través del tablón de comentarios la forma en que ha gestionado el interés mediático de su proceso de divorcio, y por otro lado, la posibilidad de que su abogada le haya aconsejado reducir notablemente su presencia en la vida pública para evitar que su estrategia judicial se vea comprometida por culpa de alguna declaración fuera de lugar.



Sea como fuere, lo cierto es que desde que anunciara el verano pasado que el tenista le había pedido el divorcio "de manera fría y distante", la madrileña ha combinado con maestría sus apariciones televisivas y publicaciones en la red social para desprestigiar de forma constante a su exmarido y defender su propia honorabilidad mientras iban emergiendo los detalles más escabrosos de su extinta relación.



Por su parte, Feliciano ha preferido mantenerse al margen de la polémica y no ha hecho referencia directa a la madrileña desde que este controvertido episodio acabara siendo de dominio público y diera lugar a toda clase de teorías y especulaciones.



Por si eso no fuera suficiente, a finales de este año Alba perdió definitivamente a uno de los aliados con los que contaba en el marco de su arduo litigio con el deportista, su exmarido Fonsi Nieto -padre de su hijo Lucas-, después de que ellos mismos se encargaran de sacar a la luz las profundas diferencias que les separaban en relación con el bienestar y la educación del pequeño.



"Me he quedado sorprendidísima con las declaraciones del padre de mi hijo, al cual siempre he respetado incluso por encima de la realidad, por encima de mí incluso para dar una estabilidad a la persona que más quiero en este mundo. Ha decidido atacarme cuando peor estoy [en referencia a su separación de Feliciano]", explicaba a la revista ¡Hola! para responder a la acusaciones que poco antes lanzaba contra ella el expiloto de motociclismo, quien aseguraba que Alba no le permitía ver a su hijo con la regularidad que sería deseable.