¿Por qué perdonamos la infidelidad?

Más de la mitad de los hombres (59%) y las mujeres (51%) que respondieron a la encuesta dicen que es más probable que perdonen a su pareja si llegaran a ser infieles, a que su pareja los perdone a ellos. Muchas veces las personas son infieles para llenar algo que falta, pero su intención no es necesariamente salir de su matrimonio o abandonar su vida hogareña. Entonces, si los roles cambiaran y descubrieran que su pareja los está engañando, los datos sugieren que los infieles están más equipados para lidiar con la infidelidad y abordarla con una actitud más mesurada.

Le puede interesar: ¿Cómo ser infiel sin ser descubierto?

Para obtener más información sobre el tema, se les preguntó a los miembros cómo se sentirían si su pareja los engañara. Una vez más, más de la mitad (53%) indicó una mentalidad más perdonadora, ya que el 20% dijo que les dolería pero lo entenderían, el 17% dijo que no les gustaría pero que se quedarían con ellos, y el 16% dijo que no les importaría. Además, el 20% indicó que no estaban seguros de cómo se sentirían.

Razones por las cuales los hombres no buscarían el divorcio si su pareja los engañara

No me gustaría que mis hijos pasen por eso: 26%

Todavía la amo - 25%

Razones financieras: 20%

Podría perdonarla - 18%

Razones por las cuales las mujeres no se divorciarían si su pareja las engañara

Razones financieras: 30%

No me gustaría que mis hijos pasen por eso: 25%

Todavía lo amo - 24%

Podría perdonarlo - 15%