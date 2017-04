¿Por qué rechazó realmente Ian McKellen el papel de Dumbledore?

En 2002, tras el rodaje de las dos primeras entregas de la franquicia 'Harry Potter', el actor Richard Harris -encargado de dar vida al querido profesor Dumbledore- falleció a consecuencia de la enfermedad de Hodgkin que le habían diagnosticado ese mismo año.



En aquel momento, los productores de la saga propusieron para el papel del director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a Ian McKellen, que ya había interpretado otro famoso mago en la gran pantalla, Gandalf, en las películas de 'El señor de los anillos'. Sin embargo, el intérprete rechazó la oferta al ser consciente de que, de poder opinar, su predecesor no le habría elegido para el puesto al no tener precisamente en alta consideración su talento.



"Cuando Richard murió, estaba interpretando al mago Dumbledore. Yo ya había sido el mago más importante que hay, por supuesto. Cuando me llamaron para preguntarme si estaría interesado en aparecer en la saga de 'Harry Potter', no me dijeron para qué personaje. Investigué qué podían tener en mente y finalmente no pude aceptar: no podía sustituir a un actor que sabía que no me habría dado el visto bueno", confesó el aclamado artista británico en una entrevista al programa de la BBC 'Hard Talk', refiriéndose a las declaraciones que en su momento realizó el fallecido Richard sobre su trayectoria profesional y la de otros tantos actores, calificando a McKellen como 'técnicamente brillante, pero sin pasión'.



Siempre quedará la duda de si a Richard le habría gustado la elección del también irlandés Michael Gambon para meterse en la piel de Dumbledore a partir de la tercera cinta, aunque en opinión de Ian McKellen el actor estuvo a la altura del desafío.



"A veces, cuando veo pósters de Michael Gambon, el actor que tan espléndidamente ha interpretado a Dumbledore, pienso que soy yo. De hecho, nos confunden constantemente y nos piden que firmemos autógrafos pensando que somos el otro", reveló sir Ian McKellen en la citada conversación.