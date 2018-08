¿Por qué Reese Witherspoon le lanzó un helado a Meryl Streep?

Meryl Streep se ha unido a la grabación de la segunda temporada de la serie Big Little Lies, de HBO, interpretando a Mary Louise Wright, quien hará un papel de una persona que no será tan querida en la serie.

Pues es una de las grabaciones de la escenas, se pudo captar a Reese Witherspoon lanzarle un helado a la reconocida actriz Meryl Streep.

En la foto se puede ver a Madeline Martha Mackenzie (Reese Witherspoon), vestida con una blusa con un estampado floral y una falda negra, frunce sus labios mientras se prepara para arrojar un cono de helado a la desprevenida cabeza de Mary Louise (Meryl Streep).



Twitter

En Twitter la imagen ya ha creado varias reacciones e incluso la actriz le respondió a uno de los seguidores que aseguró que iba a rezar para poder ver a Streep llena de helado.

Oh Matt! No need to pray. I got her ! 🍦🎯 https://t.co/nMitvPXETc