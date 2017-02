¿Por qué se enfadó Sam Mendes con Léa Seydoux en el rodaje de 'Spectre'?

Una oportunidad por la que muchas intérpretes despejarían su agenda sin pensárselo dos veces, con otro proyecto mucho más personal para ella a las órdenes del reputado canadiense Xavier Dolan.



A pesar de que la francesa puso todo de su parte para cumplir sus compromisos con ambas películas -'Spectre' y 'Solo el fin del mundo'-, Mendes no ocultó en ningún momento su disgusto y decepción ante lo que consideraba una falta de compromiso por parte de su protagonista femenina.



"Fue una locura. [El equipo de James Bond] no estaba de acuerdo. La productora [Barbara Broccoli] fue muy amable y me dijo: 'De acuerdo, si realmente quieres hacer esa película, encontraremos una solución'. ¡Pero Sam Mendes no estaba nada contento! De hecho, se enfadó mucho. Me dijo: 'No puedes hacer dos películas a la vez. James Bond es muy grande'. Pero era algo que realmente quería hacer", ha confesado la actriz de 31 años en una entrevista al periódico Metro.



Sin embargo, finalmente el esfuerzo de Léa Seydoux se vio recompensado cuando 'Solo el fin del mundo' ganó el año pasado el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Tras dicho éxito, la estrella de cine decidió tomarse un descanso de año y medio para centrarse en su debut en la maternidad con la llegada al mundo de su primer hijo, fruto de su relación con André Meyer, y por el momento no tiene planes concretos sobre cuándo retomará su carrera.



"Voy a querer estar con mi bebé. Es un nuevo capítulo", se justifica sin entrar a dar detalles.