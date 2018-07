¿Por qué Selena Gómez no quiso grabar con Maluma?

Hace algunos días, el cantante colombiano Maluma, le envío un guiño a la actriz y cantante Selena Gómez en el programa "E! news" y aseguró "Selena, ¿cómo estás? Me encantaría hacer una canción contigo. Dios te bendiga. Eres un ejemplo, te tengo una admiración muy grande. Dios te bendiga".

Selena, habló hace poco con la cadena Clever TV y resaltó la importancia de la mujer y el empoderamiento de ella. "Siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas", aclaró.

Aunque Selena no respondió puntualmente por qué no hizo la mencionada colaboración con el reguetonero, Clever TV insinuó que su posición frente al tema de género sería uno de los causantes de que la estadounidense no hubiera aceptado la invitación del paisa.

Y es que en algún momento la artista estadounidense expresó su desacuerdo con una de las canciones del colombiano, pues aseguró que la canción Cuatro Babys era machista.

Por ahora, Maluma tendrá que esperar más tiempo para cumplir su deseo de grabar una colaboración con la cantante.