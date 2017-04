Primera mujer saudí en subir el Everest pide eliminar restricciones a deportistas del país

Raha Moharrak, la primera mujer saudí en llegar a la cima del Everest, reclamó hoy un cambio para eliminar las barreras que impiden que las mujeres puedan practicar deporte libremente en Arabia Saudí, algo que está mal visto en esa nación.

Durante su intervención en el foro "Mujeres en el Mundo" que se celebra en Nueva York, Moharrak animó a las saudíes a desafiar ese tabú y a "seguir sus convicciones" en un reino ultraconservador en el que las mujeres no pueden conducir, trabajar, votar, viajar, casarse ni estudiar sin el permiso de un pariente varón.

"En Arabia Saudí las mujeres cada vez sufren más de diabetes y obesidad (...) debido a que el deporte no se ve como una práctica igualitaria", sentenció.

Y es que en esta nación árabe todas las escuelas públicas están segregadas por sexo y las niñas no tienen acceso a la asignatura de educación física ni pueden participar en actividades deportivas, mientras que los gimnasios son casi exclusivos para hombres.

Las leyes saudíes, basadas en una interpretación estricta de la 'sharía' o ley islámica, establecen la separación de hombres y mujeres en los espacios públicos, lo que les impide practicar deporte por su cuenta al aire libre.

Así, se calcula que el 70 % de las mujeres saudíes tienen problemas de salud relacionados con el sobrepeso.

"Es muy importante para una niña aprender normas y valores como el trabajo en equipo (...) Realmente las características del deporte te ayudan a construir tu personalidad. Si no puedes practicarlo, ¿cómo las aprenderás?", reflexionó Moharrak.

Esta joven de 30 años, que ha realizado 14 expediciones en 7 países, empezó a escalar en 2011 y ha llegado a la cima de algunas de las montañas más altas del mundo, como el Everest, el Kilimanyaro y el macizo Vinson.

"Cuando llamé a mi padre para decirle que quería ir a escalar la montaña más alta de África, me dijo que no (...). Decidí sentarme y confrontarle, cuando una semana antes me había dicho que era hora de casarme ", explicó Moharrak.

A su juicio, la clave para luchar contra este problema en una sociedad tan tradicional es "cambiar la mentalidad de los padres" -una figura importante en el islam- y educarlos en la importancia de los beneficios para la salud que tiene practicar deporte.

Según la directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, Minky Worden, en Arabia Saudí existen unas 150 federaciones deportivas, todas ellas para hombres, y aquellas mujeres que logran competir en competencias regionales e internacionales están obligadas a hacerlo con el cuerpo y el pelo cubierto.

Worden aseguró que, si bien las mujeres tienen permitido entrenar en unos pocos gimnasios privados y competir fuera del país bajo la tutela de un entrenador, esto suele estar por encima de sus posibilidades económicas, lo que hace que sólo las más ricas tengan acceso al deporte.

"Desafiar esto es muy importante (..) Es una cuestión de salud. A través del deporte y del ejercicio muchas mujeres saudíes han logrado cambiar sus vidas, tener acceso a educación y acceder a oportunidades laborales", aseveró.

Por su parte, Moharrak explicó que en los últimos años se han producido algunas mejoras en este ámbito, como la designación el pasado mes de agosto de la princesa Rima Bin Bandar Bin Sultan -miembro de la familia real de Arabia Saudí-, como vicepresidenta de la Autoridad General para el Deporte (para asuntos de la mujer).

En 2012 Arabia Saudí envió por primera vez a dos atletas saudíes a competir en los Juegos Olímpicos de Londres, un gesto de apertura que fue aclamado internacionalmente, si bien el país aún cuenta con una escasa representación de la mujer en eventos internacionales.

Los clérigos del reino ultraconservador se oponen a esta apertura: en 2009 el muftí -máxima autoridad religiosa musulmana- saudí aseguró que la práctica del deporte es "una vergüenza" para las mujeres y las expone a los hombres.