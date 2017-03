Primera serie de ficción inspirada en la vida de Gabo sería vendida a Netflix o HBO

La primera serie de ficción sobre la vida del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, está en proceso de diseño por escritores y productores independientes de Colombia, que pretenden venderla a plataformas como Netflix o HBO.

Gabo, que ganó el Nobel en 1982, sigue y seguirá generando reacciones más allá de su fallecimiento en 2014 a los 87 años. Día a día "millones de personas se deleitan con deliciosas páginas de un universo macondiano inventado por él y traducido a todos los idiomas", concluyó el comunicado.

Por esta razón, el reconocido cineasta colombiano, Sergio Cabrera, junto con el productor de contenidos, Hugo León Ferrer, lograron darle forma al proyecto basados en material de archivo, entrevistas, así como con ayuda de Plinio Apuleyo, escritor de dos libros dedicados a su amigo García Márquez.

"Esta es la primera serie sobre la vida del internacionalmente reconocido y aclamado Gabriel García Márquez que no es documental", indicó en un comunicado el grupo que desarrolla el proyecto.

El equipo destacó en el texto, que la producción tendrá tres temporadas de 13 capítulos cada una con una duración de 45 minutos por episodio, e incluirá "ingredientes de acción, suspenso y pasión, a través de anécdotas inéditas de la descripción imaginativa y supersticiosa del personaje".

La idea se desarrolló tras la conformación de un "grupo de talentosos narradores y productores colombianos" que decidieron desde 2015 investigar de manera "exhaustiva" sobre la vida de Gabo para diseñar posteriormente una serie.

Cristina Villar, quien dirige la productora Perrenque Media Lab y una de las que armó la propuesta de producción junto con Into Films, contó a AFP que la serie se encuentra en desarrollo con el fin de venderla a una plataforma OTT (Over The Top) "tipo Netflix o HBO".

Según Villar, este es el primer paso para "arrancar" con la preproducción y producción del producto audiovisual.

También señaló que el equipo va a tener listo pronto "un primer formato, que se llama la biblia, y el guión del capítulo cero, que es el punto de partida para que un cliente potencial (la) financie" y se empiece a filmar este año.