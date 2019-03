¿Príncipe norteamericano? El fuerte rumor sobre el nacimiento del hijo de Meghan Markle

Después de que Meghan Markle celebrara un extravagante y costoso Baby Shower, hay un rumor que tiene muy preocupada a la realeza británica y que tiene que ver con el nacimiento del hijo entre la duquesa de Sussex y el príncipe Harry.

Al parecer la ex actriz estaría considerando cambiar el lugar donde tradicionalmente la realeza tiene a sus bebés e incluso estaría pensando en una clínica norteamericana.

El rumor parece que está circulando fuertemente por los pasillos del Palacio de Kensington, por lo que, ante esa posibilidad la cada real “ha entrado en pánico”.

Según reportó el portal de Infobae la información ha sido proporcionada por Paul Burrell, quien fue el mayordomo de Lady Di. “Es probable que Meghan se oponga a todas las tradiciones cuando se trata de tener un bebé. Basta observar dónde va a nacer. No creo que use el Lindo Wing. Creo que usará un hospital estadounidense como The Portland, que es propiedad de Hospital Corporation of America. No creo que ella vaya por el mismo camino que Kate Middleton“, sostuvo Burrell en una entrevista con Fabulous Online.