Protagonistas de '50 sobras liberadas', incómodos con las escenas de sexo

A pesar de haber trabajado juntos en dos películas anteriores con una carga sexual similar, sin olvidar la estrecha relación que les une ahora, a ninguno de los actores les resultó en absoluto fácil ejecutar secuencias de cama de cara a la tercera cinta de la trilogía

Pese a haber protagonizado ya dos de las tres películas de la saga 'Cincuenta sombras de Grey' y haber forjado en el proceso una estrecha relación que ambos llegaron a calificar como "casi fraternal", ni Dakota Johnson ni Jamie Dornan pudieron afrontar las numerosas escenas sexuales de la última entrega de la trilogía, 'Cincuenta sombras liberadas', con la supuesta confianza y la comodidad que se derivan de la experiencia y, sobre todo, de la buena amistad de la que ambos presumen ahora.



"La verdad es que nunca llegó a ser fácil, ni siquiera después de haber rodado ya dos películas. Para cada escena, debía prepararme como si fuera la primera vez, a pesar de que ya conocía la dinámica y sabía exactamente qué tenía que hacer. Las escenas íntimas son muy complicadas, jamás me dije a mí misma: 'Oh, otra vez con esta vieja historia'", ha declarado la hija de Melanie Griffith a Entertainment Tonight sobre el carácter tan poco rutinario de las secuencias de cama.



El tercer y último filme de la franquicia cinematográfica basada en las novelas de la autora E.L. James supondrá la despedida definitiva de Dakota Johnson y Jamie Dornan de sus respectivos papeles de Anastasia Steele y Christian Grey, o al menos eso aseguraba el intérprete irlandés al expresar su convicción de que ya era "demasiado mayor" para continuar con la historia.



"Creo que ya es hora de decir adiós. Erica [E.L. James] escribió dos libros más para enfocar la trama desde el punto de vista de Christian, pero esa perspectiva ya está presente en las películas. Además creo que Dakota y yo, especialmente yo, ya somos demasiado mayores para seguir haciendo esto", revelaba esta semana el intérprete al diario The Sun para descartar de plano un posible regreso de la pareja artística a los roles que les han consagrado como estrellas de la industria.