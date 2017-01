Pueblo natal del padre de Lin-Manuel Miranda lo felicita por nominación Óscar

San Juan, 24 ene (EFE).- La Alcaldía de Vega Alta, municipio natal del padre del actor Lin-Manuel Miranda, felicitó hoy al artista de origen puertorriqueño por la nominación al Óscar a la mejor canción por el tema "How Far I'll Go", de la cinta animada de Disney "Moana".

"Nosotros en Vega Alta siempre hemos celebrado el talento de Lin Manuel Miranda y más ahora cuando este gran artista puertorriqueño ha sido nominado para este premio", dijo el alcalde Vega Alta, Oscar Santiago, en un comunicado de prensa.

Santiago reconoció a Miranda, de 37 años e hijo de Luis Miranda, por los premios que ha conseguido en su carrera, como los tres Tony, dos Grammy y un Emmy, por lo que aseguró que esta nueva nominación ha puesto a Vega Alta, municipio al norte de la isla, en el mapa.

La ceremonia de entrega de los Óscar se celebrará el 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles en California.

Miranda competirá por la estatuilla frente a las canciones "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", ambas de "La La Land"; el tema "Can't Stop The Feeling", de "Trolls", y "The Empty Chair", del documental "Jim: The James Foley Story".

El músico fue también candidato al premio a la mejor canción por "How Far I'll Go" en la última edición de los Globos de Oro, aunque finalmente el reconocimiento se lo llevó "City of Stars", de "La La Land".

Miranda pasa por un momento de máxima popularidad en Estados Unidos, especialmente tras el enorme éxito de su musical de Broadway "Hamilton".

De cara al futuro, Miranda actuará en la secuela de "Mary Poppins", participará en la versión con personajes reales de otro clásico de Disney, "La sirenita", y afrontará también la adaptación a la gran pantalla de su musical "In The Heights", entre otros proyectos. EFE