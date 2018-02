Puff Daddy ya ha 'perdonado' a Justin Timberlake por eclipsarle en la Super Bowl de 2004

Teniendo en cuenta que el supuesto fallo de vestuario que, en 2004 y con Janet Jackson y Justin Timberlake como protagonistas, desembocó en una de las polémicas más recordadas que ha dejado la extensa historia de los espectáculos del intermedio de la Super Bowl, resulta comprensible que tan chocante momento acabara ensombreciendo no solo la actuación de los dos artistas, sino también y, sobre todo, la que ofreció pocos minutos antes el rapero Puff Daddy.



Es precisamente ese asunto el que ha querido tratar ahora el músico también conocido como Diddy en su última entrevista a colación del reciente número musical protagonizado por su amigo Justin en la Super Bowl de este año, reconociendo sin ningún tipo de reparo que le "molestó" mucho que el mencionado incidente de 2004 le dejara de alguna forma en el olvido al eclipsar para siempre su magistral presentación sobre el escenario.



"Lo primero de todo, la verdad es que me molestó mucho y durante una larga temporada estuve enfadado con Justin. ¿Alguien se acuerda de que yo también actué ese año en la Super Bowl? ¿Cuando Justin y Janet se vieron implicados en eso? Lo cierto es que yo canté antes que ellos y ya nadie se acuerda", ha explicado el artista en el programa de Ellen DeGeneres.



A pesar de la falta de reconocimiento que sufrió por culpa de una controversia que, en cuestión de días, acabó recibiendo incluso el apelativo de 'Nipplegate', Sean Combs -nombre real del artista- ha "perdonado" finalmente a Justin por dejarle en un segundo plano y relegarle a un injusto olvido, aunque todo sea dicho, ese perdón ha llegado concretamente 14 años después del mediático incidente.



"Le perdoné cuando le vi su espectáculo de la Super Bowl de este año, ya que hizo que me sintiera muy orgulloso de él. Me acuerdo perfectamente de cuando recibió la llamada para actuar en el intermedio y lo entusiasmado que estaba. Justin se trabajó mucho su número y realmente nos demostró que es un animal de escenario. Fue increíble", ha aseverado. Eso sí, el también actor y productor no ha dejado pasar la oportunidad de reivindicar su propio talento escénico asegurando a todos aquellos espectadores que ya no recuerdan su presencia en el evento de 2004 que "clavó" todas y cada una de las canciones que interpretó.



"No estaba nervioso en absoluto [pese a ser el primero en actuar], quizá porque absorbes la energía de tus compañeros y la cosa se vuelve muy competitiva. La verdad es que yo lo clavé en la Super Bowl, fue una de las mejores interpretaciones de mi carrera. Pero Justin le acabó sacando una te** a Janet y se acabó", ha bromeado ante las risas de la presentadora.