¿Qué ha sido de Raquel del Rosario? Así es su nueva vida en Los Ángeles

La cantante de El Sueño de Morfeo vuelve a estar de rabiosa actualidad estos días después de que su exmarido Fernando Alonso le dedicara unas bonitas palabras a su paso por el programa de aventuras 'Planeta Calleja', en el que aseguró que ambos continúan manteniendo una sincera -y estrecha- amistad a pesar de que se separaron a finales de 2011.



Si por algo se caracterizó la unión de la pareja durante los cinco años que duró su matrimonio fue por su discreción: nunca se prodigaron en la esfera virtual ni en los eventos de la crónica social y su paso por el altar se produjo en la más estricta intimidad. Por esa misma razón, la naturaleza de su relación tras su divorcio, o si seguía existiendo contacto entre ambos, era todo un misterio hasta ahora, cuando el asturiano ha revelado que ambos siguen hablando por teléfono "al menos una vez a la semana", una costumbre que debe ser aceptada por cualquier pareja del piloto, como él mismo afirmó en la misma conversación.



Aunque Fernando Alonso sigue acaparando titulares por la mala racha que vive en la Fórmula 1 y los problemas técnicos que ha venido sufriendo en los circuitos, Raquel vive retirada del mundo del entretenimiento prácticamente desde que representara a España en Eurovisión en 2013. Asentada en Los Ángeles desde hace años, la intérprete ha construido una idílica vida junto a su marido Pedro Castro, con quien se casó en 2013, y sus dos hijos pequeños, un día a día del que apenas han transcendido algunos detalles.



Sin embargo, la propia artista se encargaba de revelar hace unos días en su blog personal para la revista Elle algunos detalles de su rutina diaria al otro lado del Atlántico, volcada en la educación de sus hijos como una "mamá y ama de casa" más, lo que no quita que en ocasiones extrañe su tierra natal.



"Hay cosas que echo muchísimo de menos de nuestra cultura y otras que no tanto. Las distancias en Los Ángeles son enormes, lo cual la convierte en ciudad bastante impersonal, donde no es nada fácil hacer vida social, algo que a mi no me afecta mucho ya que soy una persona bastante casera, solitaria y poco fiestera", explica en la última actualización de su bitácora virtual, donde habla a menudo de cómo llevar una vida y una alimentación equilibradas, una pasión a la que sin duda contribuye la cultura hipersaludable de la ciudad californiana.



Allí fue precisamente donde Fernando Alonso y su actual novia, Linda Morselli, realizaron una visita de varios días a la cantante y a su marido que evidenciaba la más que cordial relación que existe entre el exmatrimonio, ya que el deportista y su chica se alojaron en la vivienda familiar de la cantante, según explicaba el piloto en la mencionada entrevista con Jesús Calleja.



Respecto al plano profesional, pese a que hace ya tiempo que ninguno de sus éxitos suena en la radio, la banda a la que pone rostro Raquel no se ha separado, ni mucho menos. La intérprete únicamente está esperando a que llegue el momento adecuado para regresar con fuerza a la escena musical.



"Una pregunta que también me hacen mucho, es que cuándo vuelvo a trabajar, y aunque paradójicamente siento que estoy trabajando más que nunca en mi vida, entiendo que se refieren a retomar la música. El Sueño de Morfeo, pese a lo que muchos dan por hecho, no se ha disuelto. Ahora mismo no sé si retomaremos nuestra carrera a corto o largo plazo, o si nunca llegaremos a hacerlo. No hemos querido poner un punto final, los chicos entienden mi situación y si en algún momento los tres estamos al 100% listos para arrancar de nuevo, nos pondremos manos a la obra", matizaba Raquel sobre la andadura musical de la banda de música, que se dio a conocer a su paso por la popular serie 'Los Serrano'.