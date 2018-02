¿Qué harías con los últimos minutos de batería de tu móvil? Aquí va una idea

¿Qué haces cuando tu teléfono móvil está a punto de 'morir' y su cargador se encuentra a kilómetros de distancia? ¿Pedir un Taxi y salir del bar a casa? ¿Intentar alargar su 'vida' desactivando todas las funciones posibles? Los inventores de una app llamada 'Die To Me' tienen otra idea en mente.



Su propuesta es que, durante los minutos previos a que el dispositivo se apague, puedas mantener una conversación con completos desconocidos en tu misma situación a través de un chat que, como incentivo, cuenta con una estética de lo más noventera y unos pequeños iconos que muestran el nivel de batería de que le queda a cada persona junto a su nombre.



La condición indispensable es que al móvil le quede solo un cinco por ciento de batería o menos; de otra manera no se podrá acceder a la aplicación.



La idea que inspiró el diseño de 'Die To Me' es que, ante la perspectiva de quedarse sin teléfono -y sin acceso a Instagram o música con la que entretenerse camino a casa-, los usuarios puedan experimentar al menos cierta sensación de expectativa ante la posibilidad de acceder a un foro que la mayor parte del tiempo les está vetado y en el que, por motivos obvios, las interacciones se producen a una velocidad de vértigo.