¿Qué será de Lena Dunham tras el final de 'Girls'?

'Girls', la serie escrita y protagonizada por Lena Dunham, llegará a su fin este año tras seis temporadas y un inesperado a la vez que arrollador éxito, una perspectiva que a su creadora le ha costado digerir debido a la situación de incertidumbre laboral en la que le dejará sumida.



"Por un momento sufrí una especie de psicosis en la que me dio por pensar: 'Me voy a convertir en técnica en rehabilitación de animales salvajes y en experta en el poder de los cristales curativos'. Mi novio [el músico Jack Antonoff] me hizo ver que nunca haría algo parecido, pero yo seguía diciendo: 'Voy a cuidar de ardillas y búhos. Y voy a prepararme y estudiar para aprender a curar con cristales'. Así que al final me dijo: 'Pues buena suerte intentándolo'", recuerda Lena acerca de la crisis existencial a la que se enfrentó tras concluir el rodaje de la ficción televisiva hace ya varios meses.



La emisión del último capítulo de 'Girls' la próxima primavera marcará un antes y un después en la carrera de Lena.



"Lo más probable es que me dé un ataque de histeria y me ponga a llorar", reconoce. "Sé que nunca voy a volver a disfrutar de una experiencia laboral como esta. Trabajar durante ocho años en este proyecto, que se ha acabado convirtiendo en un organismo con vida propia, ha sido una gran suerte".



Pero antes de lidiar con ese emotivo momento, a la guionista y actriz aún le queda por delante una larga labor de promoción que arrancará justo después de que Donald Trump -contra quien ella se posicionó durante la campaña electoral- sea investido presidente de Estados Unidos, un detalle que a ella no se le escapa.



"Va a resultar muy interesante promocionar el show justo después de la investidura de Trump, sí. La temporada final aborda temas muy complicados que no le harán demasiada gracia a la nueva administración. Con un poco de suerte, ayudará a generar debates importantes y no únicamente una tormenta de críticas e insultos en Twitter, o puede que sí", afirma al respecto.