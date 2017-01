¿Quién es la chica que ocupa el corazón y el Instagram de J Balvin?

El gran recelo con el que J Balvin ha protegido siempre su privacidad, en especial en lo tocante al plano sentimental, ha llegado a provocar incluso que su orientación sexual fuese puesta en entredicho ante la aparente ausencia de una novia o 'amiga especial' en su vida.



Sin embargo, el propio cantante se ha encargado ahora de dejar claro que hay una persona muy importante que ocupa su corazón, y de la que además no tiene ningún reparo en presumir a través de sus redes sociales: su querida sobrina Samantha.



En los últimos días, J Balvin ha compartido con todos sus seguidores varias imágenes desde un idílico enclave paradisíaco en las que se le ve relajándose junto a la piscina con la pequeña -que parece haber heredado o adquirido el ecléctico gusto del intérprete en cuestiones de moda-, y compartiendo con ella su pasión por el monopatín.



"Solo tengo espacio para el amor" o "Te amo" son algunos de los tiernos mensajes con los que ha acompañado las bonitas imágenes de tío y sobrina, que demuestran que el famoso artista ha conseguido cumplir su propósito de cara al año nuevo, el cual consistía en pasar más tiempo con sus seres queridos y en concreto con la pequeña, que logra sacar a relucir su lado más paternal.



Debido a su apretada agenda profesional, José -el verdadero nombre del cantante- se perdió gran parte de los primeros años de su adorada sobrina, para quien llegó a ser un extraño muy a su pesar.



"Con mi sobrina fue muy difícil al principio porque yo nunca estaba, entonces no me reconocía. Era muy doloroso llegar, saludarla y ver que salía corriendo, hasta que decidí parar una semana para estar en casa y compartir con Sammy. Por fin sabe quién es el tío. Ya me da 'picos' y me abraza. Es una niña muy tierna", explicaba recientemente la estrella en una entrevista a ¡HOLA!



A pesar de haberse tomado unos días de descanso, J Balvin no para de acumular éxitos en el terreno profesional, tanto por su trabajo en la música -ahora está nominado a los premios iHeart- como por sus incursiones en el mundo de la moda, que ahora le han llevado a ser nombrado embajador de la semana de la moda de Nueva York.