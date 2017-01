"Cueto", el hombre que se "recrea" torciendo habanos y batiendo récords

Concepción M. Moreno

Madrid, 20 ene (EFE).- Tiene unas manos poderosas y unos antebrazos deformados después de 58 años torciendo habanos. Empezó en el oficio siendo un niño y hoy no solo tiene en su haber varios récord Guinness, sino que presume de "recrearse" con su labor.

Se llama José Castelar Cairo, aunque todo el mundo le llama "Cueto".

"Esto es un oficio y hay oficios que uno los realiza pero no se siente de agrado, lo hace para sobrevivir. Yo lo hago para sobrevivir y recrearme. Domino la técnica tan fácil que ya no es extraordinario", explica a Efe.

A sus 72 años, "Cueto" ha viajado a Madrid para mostrar su habilidad a los visitantes que acuden a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2017) de Madrid.

Concentrado en una tarea que conoce de memoria y desarrolla casi mecánicamente, se esconde tras sus gafas pero no rehúye una sola pregunta de quienes se paran a contemplar su labor.

"Llevo 58 años haciendo tabaco. Empecé en un lugar chiquito, había dos o tres personas, entre ellos un tío mío; ahí empecé de niño, cuando yo tenía 14 años. En mi familia nadie se había dedicado a ello", recuerda.

De aquellos comienzos a la actualidad hay un abismo. Ahora ejerce esta profesión en un comercio establecido en la Fortaleza de La Cabaña, en La Habana, donde cada atardecer tiene lugar el famoso "cañonazo" que rememora la época colonial.

"Se llama 'La Tríada' porque vendemos ron, tabaco y café", sonríe.

Allí empezó su "manía" de perseguir récords Guinness, para "tratar de hacer algo que llame la atención para la gente que va a la fábrica".

Presume orgulloso de su primera marca, lograda en 2001, con un habano de 11 metros. Posteriormente la batió con otro de 14,86 metros, 20,41, 45,38 y 81,80.

"En agosto de 2016 hice uno de 90 metros en 10 días. Este está propuesto al récord Guinness; los otros ya entraron", explica.

Parsimoniosa pero firmemente escoge diferentes hojas de tres tipos de tabaco: ligero, que da fortaleza; seco, que aporta aroma; y volado, que es el que permite que prendan los otras dos.

Las prensa con sus robustos dedos y calibra si tienen idéntica cantidad en ambos lados. Una última hoja envuelve el habano y un papel de periódico (por tratarse de tabaco convencional y una exhibición; si fuera en la fábrica y para un "vitola", como Cohiba o Romeo y Julieta, habría un molde y una prensa tradicionales) prensa el conjunto.

"Para que el habano sea de calidad, la hoja tiene que tener calidad, pero el tabaco tiene que estar bien hecho, llevar lo que le corresponde; si no es así, es imposible que el tabaco quede bien", aclara.

Cuenta que los tabaqueros se dividen en largos y cortos, según tengan más o menos facilidad trenzando habanos al cabo del día.

"Yo soy superlarguísimo", bromea, aunque se pone serio cuando insiste en que él no piensa retirarse: "Ya estoy en el retiro, por edad, pero no lo haré. Me gusta mucho esto".

Sobre una Cuba más cerca de Estados Unidos que hace un par de años y ahora sin Fidel Castro, "Cueto" reconoce que se han "dado buenos pasos", pero recuerda que aún sigue vigente un bloqueo y que eso "es lo más importante" "Y que nos entreguen la base de Guantánamo, que es nuestra", subraya.

Fumador social -solo en eventos especiales, jamás como costumbre cotidiana-, tiene dos hijos, aunque ninguno ha heredado su gusto por el tabaco: una es licenciada en Matemáticas y el otro agrónomo.

"Ya esto es parte de mi vida. Yo pienso seguir con esto", concluye rotundo mientras continúa torciendo habanos sin alterarse ante quienes pasan y le observan en su mesa de trabajo de estos días en Madrid. EFE

cmm/jgb/erm