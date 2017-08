"Despacito" o el orgullo de batir récords de popularidad en EE.UU. en español

Miami, 29 ago (EFE).- Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender no caben en sí de "orgullo" con su tema "Despacito" tras haber igualado a "One Sweet Day" como canción que se ha mantenido al frente de la lista Hot 100 de Billboard por decimosexta semana consecutiva y, sobre todo, por hacerlo en español.

El tema de Mariah Carey y Boyz II Men reinó entre 1995 y 1996 como el tema más popular en Estados Unidos durante esas 16 semanas seguidas, hecho que nadie había logrado en la lista de la llamada "biblia de la música" en los 59 años de publicación.

Pero este 2017 llegó el ritmo sensual de una típica canción del verano latinoamericana para romper esos esquemas y hacerlo en español, aunque con la ayuda de la estrella del pop canadiense Justin Bieber.

"Esta noticia de que igualamos el récord de dos grandes artistas a los cuales admiro, Mariah Carey y Boyz II Men, es algo que me llena de orgullo, no solo porque es un hecho histórico para la música latina, pero más importante, que se logró con un tema en español", declaró hoy a Efe Luis Fonsi en declaraciones por escrito desde Argentina.

El puertorriqueño aseguró que lo logrado con "Despacito" en los últimos siete meses ha superado todas sus "expectativas", y no es para menos.

El nuevo récord logrado por la canción de la autoría de Fonsi y la cantautora panameña Erika Ender también provocó un llamado a la unión de los artistas latinos de parte del boricua Daddy Yankee.

"Este nuevo récord demuestra la capacidad y el alcance de nuestra música en español. Unámonos todos para que juntos podamos obtener más respeto y más presencia en el mercado general", expresó hoy el cantante urbano en un comunicado.

Por su parte, Ender dijo que el hecho de que "Despacito" sea la canción más popular en EE.UU. va "más allá de cualquier victoria, es una victoria latina", especialmente en una época en la que el clima político hacia la comunidad hispana está crispado debido al discurso del presidente Donald Trump hacia México y los inmigrantes indocumentados.

"El éxito de 'Despacito' enseña que estamos hechos de lo mismo. Somos una raza, la humana, y no hay fronteras, lenguas o idiosincrasias", continuó la artista, que además destacó que la música tiene la capacidad de generar "mayor empatía" entre las personas.

Ender agregó que, como mujer, este éxito representa una "gran emoción" y "responsabilidad", porque no es común que una mujer esté en la parte alta de las listas durante tanto tiempo.

En su opinión, este éxito sirve para "empoderar" a las mujeres y para decirles que con "valores, empeño y talento" se pueden conseguir los objetivos.

"Despacito", que dos semanas atrás también logró superar el récord sentado en 1996 por el dúo español Los Del Río, que durante 14 semanas consecutivas se mantuvo en el tope de la lista Hot 100 con "La Macarena", además continuó dominando en la lista Digital Songs Sales durante 17 semanas consecutivas.

El riesgo llega la próxima semana, cuando la presencia del nuevo material de la estrella estadounidense Taylor Swift, "Look What You Made Me Do", estrenado el pasado 24 de agosto, entre con fuerza en las listas Billboard.

Pero a Fonsi el tema no le preocupa.

"Ni en mis sueños más locos hubiese podido imaginar cada uno de los logros que hemos obtenido, bien sea con la canción o con el vídeo, que recientemente se convirtió en el más visto en la historia. Sería una verdadera locura pedir más", dijo.

Por ello, indicó que pase lo que pase, aunque se queden sin récord histórico en solitario, "no hay queja ninguna".

Y es que "Despacito" también lidera la lista Streaming Songs por decimosexta semana consecutiva. De hecho, la canción tiene la distinción de ser la más reproducida en esas plataformas musicales de todos los tiempos.

De la misma manera, "Despacito" ha logrado mantenerse en el tope de la lista Hot Latin Songs durante 30 semanas consecutivas y extendió su reinado en la lista Songs of the Summer al colocarse en primer lugar en la lista que mide las canciones más populares del verano durante 13 semanas consecutivas.

Por su parte, Fonsi, quien semanas atrás recibió el premio Diamante de la mano de Lyor Cohen, jefe de Música Global de YouTube, por alcanzar los 10 millones de suscriptores en su canal oficial gracias a la popularidad de "Despacito", considera el éxito alcanzado un estímulo para seguir adelante.

"Para mí esto no es una competencia, esto es un impulso para seguir creciendo como artista y de trabajar aún más para dar lo mejor de mí a mis fans", concluyó. EFE