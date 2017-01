"La La Land" resucita la fiebre por el cine musical

Magdalena Tsanis.

Madrid, 10 ene (EFE).- Desde su estreno en el Festival de Venecia "La La Land" está en boca de todos y su éxito en los Globos de Oro, donde ha batido récords con 7 premios, y sus 11 nominaciones a los Bafta británicos la confirman como una de las películas del año.

Estas son las claves del filme que ha resucitado la fiebre por el cine musical y que llega a la mayoría de países latinoamericanos a lo largo de este mes de enero:

1.- DE QUÉ VA: ROMANCE Y MÚSICA, REALIDAD Y SUEÑOS

Un pianista frustrado de jazz (Ryan Gosling) y una camarera y actriz en ciernes (Emma Stone) se conocen en medio de un atasco en Los Ángeles y se embarcan en un recorrido musical, en torno al amor y los sueños, que cambiará sus vidas para siempre. Y las de los actores que los encarnan que, de momento, ya se han llevado cada uno su primer Globo de Oro.

2.- UN CANTO AL GLAMOUR DEL MUSICAL CLÁSICO DE HOLLYWOOD

La película remite a la época dorada de los musicales de Hollywood, tipo "The Wizard of Oz" o "Singin' in the Rain" y al mismo tiempo actualiza y refresca el género con una historia y personajes modernos.

3.- RYAN GOSLING Y EMMA STONE, PURA QUÍMICA

La complicidad entre Ryan Gosling y Emma Stone ya había quedado demostrada en filmes como "Crazy Stupid Love" (2011) y "Gangster Squad" (2013). En "La La Land" vuelven a formar un mágico tándem que el director compara con parejas como Spencer Tracy y Katherine Hepburn o Ginger Rogers y Fred Astaire.

4 - EL DIRECTOR, DAMIEN CHAZELLE, UN JOVEN TALENTO EN AUGE

Damien Chazelle (Rhode Island, 1985) se dio a conocer con la hipnótica "Whiplash" (2013), una exploración de la obsesión por el triunfo en el mundo de la música que fue nominada a cinco Óscar y se llevó tres. Ya había indagado en el género musical en "Guy and Madeline on a Park Bench" (2009), su proyecto de fin de carrera.

5.- INFLUENCIAS: JACQUES DEMY Y "LOS PARAGUAS DE CHERBURGO"

Chazelle es un enamorado del género musical, pero sobre todo de las películas del francés Jacques Demy, que rompió moldes en los años sesenta con sus musicales de tonos pasteles como "Los paraguas de Cherburgo", "Las señoritas de Rochefort" y "Una habitación en la ciudad".

6.- LOS ESCENARIOS: UNA CARTA DE AMOR A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Pequeños clubes de jazz, salas de espera de castings, apartamentos de paso y cafeterías de los grandes estudios donde se cruzan famosos y aspirantes a serlo son algunos de los escenarios por los que transcurre la película. También aparece el Observatorio del Parque Griffith de "Rebel Without a Cause" y joyas menos conocidas de la ciudad como el Lighthouse Café de Playa Redondo de 1949.

7.- MÚSICA Y COREOGRAFÍAS: JUSTIN HURWITZ Y MANDY MOORE

La asociación creativa de Chazelle con el compositor Justin Hurwitz se remonta a sus anteriores películas. Junto a ellos, los letristas Benj Pasek y Justin Paul, especializados en musicales de Broadway, el productor musical de "Moulin Rouge", Marius de Vries y las coreografías de Mandy Moore. La canción "City of stars", interpretada por Gosling y Stone, lleva semanas sonando en las radios y se llevó el Globo de Oro.

8.- DE "LA LA LAND" A "BLADE RUNNER", RYAN GOSLING ESTÁ EN RACHA

Este es el año de Ryan Gosling. En "La La Land" no solo canta y baila. También ha aprendido a tocar el piano. No hay doble de manos en ningún plano. Su inclinación por los retos la ha dejado clara antes en "Blue Valentine" o "Drive" y en 2017 estrenará también la esperadísima secuela de "Blade Runner", lo nuevo de Terrence Malick y una biografía del astronauta Neil Armstrong dirigida por Chazelle.

9.- ESTILO VISUAL: RODAJE PANORÁMICO, COLORES VIBRANTES

Visualmente Chazelle opta por el formato panorámico y los colores vibrantes, en la tradición del cinemascope y el tecnicolor adaptada al siglo XXI. Sus movimientos de cámara beben de Max Ophuls y del Scorsese de "Raging bull". La fotografía es de Linus Sandgren, que ha trabajado con David O. Russell en "American Hustle" y "Joy".

10.- OTROS ACTORES: JOHN LEGEND Y J.K. SIMMONS

La película cuenta en papeles secundarios con el cantante y compositor ganador de diez Grammy John Legend o con J.K.Simmons, ganador del Óscar con "Whiplash" por su implacable profesor de música. EFE