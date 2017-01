"Las elegidas", a por el Goya con una historia de prostitución que incomoda

Alicia García de Francisco

Madrid, 30 ene (EFE).- "Lo que quería, ante todo, era hacer una película que no dejara al público indiferente", asegura David Pablos a Efe sobre "Las elegidas", una estremecedora historia sobre prostitución y redes de trata de mujeres con la que opta este sábado al Goya a mejor cinta iberoamericana.

La idea era "hablar de esa problemática pero desde un aspecto humano, tratar el tema cara a cara", explica Pablos (Tijuana, 1983), que comenzó a interesarse en una situación tan terrible como real al leer una historia en la que trabajaba Jorge Volpi.

Fue ese texto de Volpi el que provocó el interés de Pablos, que empezó a investigar para desarrollar una película completamente diferente de la idea original del escritor.

Lo curioso es que la idea de Volpi dio lugar primero a la ópera "Cuatro Corridos", después a la película de Pablos, estrenada en el Festival de Cannes en 2015, y finalmente, solo el año pasado, a una muy particular novela en verso que mantuvo el mismo título que el filme, "Las elegidas".

Pero son tres obras independientes, con más diferencias que elementos comunes, resalta el cineasta.

Pablos desarrolló un guion que cuenta la historia de Sofía, una joven de 14 años que es engañada por su novio y cae en una red de prostitución gestionada por la familia del novio.

Una historia cruda, con unas escenas que se adivinan tremendas pero que en la película solo se oyen, sin verse, lo que las hace aún más terribles.

"Siempre lo tuve claro, que iba a ser así. Estaba escrito de esta manera. Pensé que no era necesario mostrarlo, no quería violentar al espectador de manera que dudara de la posibilidad de seguir viendo la película", explica Pablos, que considera que eso "no significaba ser débil ni hacer concesiones".

Como tampoco le explicó a la protagonista, Nancy Talamantes, que tenía 14 años durante el rodaje, todos los detalles de la situación por la que atraviesa su personaje.

"No entré en detalles, no me pareció necesario. No creo que estuviera lista ni que fuera bueno descubrir los horrores del mundo de la trata. No le conté historias de chicas que fueron víctimas, la mantuve al margen", explicó el realizador.

Cuando la película empezó a recorrer festivales, empezando por el de Cannes donde se exhibió en la sección Una cierta mirada, fue cuando Talamantes empezó a tener otra perspectiva y a conocer más sobre el papel que había interpretado. E incluso decidió tener contacto con víctimas que habían pasado por situaciones similares.

Pero durante el rodaje no fue necesario que se metiera más en la historia, con las indicaciones que le daba fue suficiente, explicó Pablos, que supo desde el primer momento que la joven era la adecuada para el papel.

Una joven que, al igual que el resto del reparto, no tenía ninguna experiencia previa en el mundo del cine. El director eligió a jóvenes de Tijuana, que es donde se desarrolla la historia, y quería que fuera muy realista, por lo que procedían de ambientes similares a los que cuenta la película.

Una película con una historia "muy poderosa" que atrapó al cineasta desde el primer momento en que empezó a investigar sobre el hecho de que haya familias enteras que se dedican a la prostitución.

"Es una maquinaria tan compleja que va cambiando los roles de las personas. Una víctima puede convertirse en victimario", que es lo que le ocurre a Ulises, el novio de Sofía.

Es la segunda película de Pablos tras "La vida después" (2013) y con ella arrasó en los últimos premios Ariel del cine mexicano, donde consiguió los galardones a mejor película, dirección, guion, dirección de fotografía y nueva actriz.

"Me siento muy agradecido, ha sido un proceso muy importante para mí, no solo lo que ha sucedido después del estreno, sino el proceso en sí mismo, muy importante, personal. Me ha dado muchas gratificaciones, especialmente con las reacciones del público".

Y ahora le encantaría cerrar el recorrido de la película con un Goya por cuya nominación se siente muy agradecido.

"Odio repetir lugares comunes, pero es un gran honor, estoy muy muy agradecido de que la película haya sido considerada, feliz de estar en esa terna", dice en referencia a sus competidoras, "Desde allá" (Venezuela), "El ciudadano ilustre" (Argentina) y "Anna" (Colombia). EFE