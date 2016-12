"Mamá Chewbacca": cómo un video viral le cambió la vida a Candace Payne

La mamá Chewbacca desenmascarada: Candace Payne y la máscara que cambió su vida.

¿Cómo cambia tu vida después de filmar un video gracioso para tus amigos y de que alcance unas 164 millones -sí, millones- de reproducciones?

Esto fue lo que hizo Candace Payne, una mujer de 37 años de Texas, Estados Unidos, quien en mayo compró una máscara de Chewbacca, el personaje de "La guerra de las galaxias", y se grabó hablando sobre su adquisición.

El video, filmado en el estacionamiento de la tienda, rompió el récord como el más visto de Facebook Live hasta el momento.

Las imágenes muestran casi cuatro minutos de alegría pura de la madre de dos hijos luego de ponerse la máscara del wookie:se desternilla de risa mientras el juguete emite el sonido de la famosa criatura.

"Todo es maravilloso en este momento", dice Candace en la grabación.

Después de que la mujer alcanzó el estrellato en internet, apareció en una secuencia del programa de televisión The Late Late Show junto a un invitado especial: J.J. Abrams, el director de "El despertar de la fuerza", la penúltima entrega de "La guerra de las galaxias".

También lanzó una versión de la canción Heal the World, de Michael Jackson, y la siguen reconociendo en la calle.

"La gente se acerca y me pregunta si pueden tomarse un selfie conmigo", cuenta Candace. "La mayoría es bastante amable y muchos quieren agradecerme por mi video".

Candace Payne conoció a J.J. Abrams, productor de Star Wars.

"¿Qué está pasando?"

Candace cuenta que grabó el video para sus amigos y familiares y lo hizo público sin pensarlo mucho.

La gente podía compartirlo y así lo hizo, una y otra y otra vez.

"Recuerdo ver que había alcanzado 50.000 reproducciones en una hora y pensar 'no conozco a 50.000 personas, ¿qué está pasando?'".

Cuando Candace se fue a dormir, siete horas después de publicar la filmación,había sido vista un millón de veces.

La "madre Chewbacca" quería saber cuánto alcance debía tener un video para que fuese considerado viral.

Alguien le dijo que necesitaba cinco millones de clics en 24 horas.

"¿Me hice viral? Bueno, creemos un hashtag, ¿ya?", escribió Candace Payne en medio de la atención que obtuvo en redes sociales.

Cuando se despertó al día siguiente, Candace tenía 24 millones de reproducciones y 20 mensajes en su teléfono.

Su travesura de Chewbacca había destrozado el récord anterior de Facebook Live alcanzado por dos personas que le colocan bandas elásticas a una sandía hasta hacerla explotar.

Facebook había lanzado la función de transmisión de video en vivo para todos los usuarios apenas un mes antes, en abril.

"En tres días tuve 78 millones de visitas. Cuando actualizaba mi página de Facebook,veía que el número de reproducciones aumentabade 100.000 en 100.000", detalla la mujer.

Personas extrañas se acercan a Candace para tomarse fotos con ella.

Preparada para la fama

Candace recuerda un momento en el que estaba en su cocina, "en el suelo, llorando".

"Dije gracias a Dios."

Pensaba que una "puerta se había abierto" para algo diferente en su vida.

"No tenía miedo, estaba agradecida. Yo sabía que ser una madre que se quedaba en casa era solo por una temporada. Una vez que mis hijos comenzaron a ir a la escuela, quise volver a trabajar, pero la opción correcta nunca surgió. Y siempre tuve sueños de hacer algo grandioso", comenta.

Comentario de Payne en Facebook que dice "Todos deberían tener una máscara como esta y un espejo". ¡El wookie (raza de Chewbacca) más feliz!".

También apareció en el programa de televisión Good Morning America, en el que alguien le dijo detrás de cámaras: "No hay mucha gente lista para esto (de la fama), pero tú sí lo estás'", cuenta.

"Guardé esas palabras en mi corazón y le dieron fuego a mi cuerpo".

Candace ahora tiene unos 800.000 seguidores en Facebook y otros 50.000 en Instagram y espera convertirse en video blogger para la cadena estadounidense TLC.

Candace Payne con el verdadero Chewbacca.

El trabajo de sus sueños

Candace tiene un pequeño grupo de personas que reciben preguntas de la prensa y coordinan sus compromisos, mientras ella da discursos sobre cómo encontrar "alegría en lo cotidiano".

"Olvidamos que la alegría nos llama a jugar", dice Candace. "Eso es lo que pasó en el coche ese día. No me importaba quién pasara por allí y viera lo que estaba haciendo".

Candace dice que ha conseguido el trabajo de sus sueños, sin buscarlo. "Es ser yo misma y salir allí y conocer gente, y compartir la alegría".

Candace Payne espera convertirse en video blogger para la cadena estadounidense de televisión TLC.

Asegura que ella no ha cambiado, pero algunas cosas sí son distintas en su vida. Algunas personas cercanas a ella piensan que está demasiado ocupada para verlos y que su tiempo está lleno de extraños que quieren conocerla.

También es difícil enseñarles a sus hijos a tener cuidado con los extraños, dice ella, cuando hay gente al azar que se acerca a pedirle una foto a su madre.

"Pero no he conocido a nadie que no meguste todavía, en general, amo a la gente", señala.

Candace ha recibido mensajes negativos en las redes sociales. Pero simplemente "resbalan" por su espalda si son de personas que no conoce.

Sin embargo, lo que todos queremos saber es por qué el video fue tan exitoso. ¿Por qué tanta gente lo compartió?

¿Cómo se convirtió en el mejor video en vivo del año, superando a otros de las principales editoriales que cubren historias como las elecciones estadounidenses?

"Yo tampoco lo entiendo", responde Candace. "Pero la risa es un lenguaje universal, mi video era alegre y no tenía nada que ver con ninguna agenda".