"Origen", de Dan Brown, sigue entre los más vendidos en todo el mundo

Cultura Internacional, 8 nov (EFE).- La última novela de Dan Brown, "Origen", sigue esta semana entre los libros más vendidos en todo el mundo, ocupando el "top 3" en Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.

La novela ganadora del último Premio Planeta, "El fuego invisible", de Javier Sierra, ya es la más vendida en España en la semana de su presentación, mientras que "Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes, ocupa el cuarto lugar en Argentina coincidiendo con su puesta de largo en el país suramericano.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Perlenschwester" - Lucinda Riley (Goldmann).

2.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe).

3.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer HC).

4.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt).

No ficción:

1.- "Die Kunst des guten Lebens" - Rolf Dobelli (Piper).

2.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig).

3.- "Ein Leben ist zu wenig" - Gregor Gysi (Aufbau).

4.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta).

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

3.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana).

4.- "Los pacientes del doctor García" - Almudena Grandes (Tusquets).

No ficción:

1.- "El Libro Negro de la Justicia" - Gerardo Young (Planeta).

2.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo).

3.- "Horóscopo Chino 2018" - de Ludovica Squirru Dari (Kepler).

4.- "El libro de las relaciones" - Mia Astral (Planeta).

Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo.

BRASIL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).

2.- "A Irmã da Pérola" - Lucinda Riley (Arqueiro).

3.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras).

4.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca).

3.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa).

4.- "Todos Contra Todos: O Ódio Nosso de Cada Dia" - Leandro Karnal (LeYa).

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

2.- "El gigante enterrado" - Kazuo Ishiguro (Grupo Penta).

3.- "Más allá del invierno Tb" - Isabel Allende (Penguin Random House).

4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random).

No ficción:

1.- "Camas y famas" - Daniel Samper (Penguin Random).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili (Planeta).

3.- "Una verdad oscura" - Germán Castro (Planeta).

4.- "Soy una mujer holística" - María José Flaqué (Penguin Random).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El fuego invisible" - Javier Serra (Planeta).

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

3.- "Eva (Falcó 2)" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).

4.- "Historias de un náufrago hipocondríaco" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa).

No ficción:

1.- "En defensa de España: Desmontando mitos y leyendas negras" - Stanley G. Payne (Espasa Libros).

2.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-Editor).

3.- "Las cuentas y los cuentos de la independencia" - Josep Borrell (La catarata).

4.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Two Kinds of Truth" - Michael Connelly (Little, Brown & Co.).

2.- "The Rooster Bar" - John Grisham (Doubleday).

3.- "Origin" - Dan Brown (DoubleDay).

4.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt).

No ficción:

1.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil Degrasse Tyson (WW Norton).

2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne).

3.- "Bobby Kennedy" - Chris Matthews (Simon & Schuster).

4.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Simon & Schuster).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Origine" - Dan Brown (Lattes).

2.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket).

3.- "Intimidation" - Harlan Coben (Pocket).

4.- "On la trouvait plutot jolie" - Michel Bussi (Presses De La Cite).

No ficción:

1.- "La vie secrete des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

2.- "Homo deus ; une breve histoire de l'avenir" - Yuval Noah Harari (Albin Michel).

3.- "Sapiens; une breve histoire de l'humanite" - Yuval Noah Harari (Albin Michel).

4.- "Le pouvoir du moment present; guide d'eveil spirituel" - Eckhart Tolle (J'ai Lu).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori).

2.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori).

3.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi).

4.- "La zona cieca" - Chiara Gamberale (Feltrinell).

No ficción:

1.- "Bacio feroce" - Roberto Saviano (Feltrinelli).

2.- "Ogni storia è una storia d'amore" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "Le linee rosse" - Federico Rampini (Mondadori).

4.- "La congiura dei somari" - Roberto Burioni (Rizzoli).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés).

2.- "Canción de Hielo y fuego 1" - George R.R. Martin (Plaza & Janés).

3.- "El pistolero/La torre oscura 1" - Stephen King (Debolsillo).

4.- "Los sueños de la serpiente" - Alberto Ruy Sánchez (Alfaguara).

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta).

2.- "La poca lipsis que nos viene" Rius (Eduardo del Río) (Grijalbo).

3.- "Norberto Rivera. El pastor del poder" - Bernardo Barranco (Grijalbo).

4. "Oye Trump" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

Fuente: Librería Sótano.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora).

2.- "Astérix e a Transitálica" - Jean-Yves Ferri (Edições Asa).

3.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora).

4.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

No ficción:

1.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates).

2.- "Bíblia - Volume III" - Frederico Lourenço (Quetzal Editores).

3.- "A Vénia de Portugal ao Regime dos Banqueiros" - José Gomes Ferreira (Oficina do Livro).

4.- "O Índice da Maldade" - Hernâni Carvalho (Editora Guerra & Paz).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press).

2.- "The Rooster Bar" - John Grisham (Hodder).

3.- "Fools and Mortals" - Bernard Cornwell (HarperCollins).

4.- "Uncommon Type" - Tom Hanks (Wm Heinemann).

No ficción:

1.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century).

2.- "Jenson Button: Life to the Limit" - Jenson Button (Blink).

3.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century).

4.- "What Happened" - Hillary Rodham Clinton (Simon & Schuster).

Fuente: The Sunday Times. EFE