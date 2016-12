"Sherlock" estrena su cuarta temporada el 1 de enero en la BBC

Londres, 30 dic (EFE).- La exitosa serie británica "Sherlock", que cuenta con el actor Benedict Cumberbatch como el protagonista del famoso detective, estrenará su esperada cuarta temporada en la BBC este próximo domingo 1 de enero.

La cadena británica ha lanzado misteriosos tráilers, el último hoy, de no más de 20 segundos de duración, en los que se ve a Sherlock Holmes (Cumberbatch) frente al doctor John Watson (Martin Freeman) sentados en el salón inundado de la casa del detective, en el número 221B de Harley Street.

Existen varias versiones de este avance; en el de la página web de la BBC aparece un mensaje que reza "It's not a game anymore" ("Ya no es un juego").

Mientras que en la página oficial de Facebook de la serie, el vídeo se ve a través de los paneles luminosos de la plaza londinense de Piccadilly y al final se puede leer "Miss me?" (¿Me echas de menos?), junto a una foto de Jim Moriarty (Andrew Scott), el acérrimo enemigo del detective.

Cumberbatch ha asegurado que la cuarta temporada de la serie será "tremendamente emocionante" y ha declarado permitirá "atar cabos que tienen que ver con el comienzo" de la misma, en 2010.

"La cuarta temporada es muy emocionante, ha sido un verdadero desafío y eso es lo que nos hace seguir adelante", dijo este viernes el actor británico en el programa BBC Breakfast.

"Lo primero que piensas cuando recibes el guion es lo maravilloso que es y todo el trabajo que ha llevado escribirlo. Luego lo analizas y estudias los detalles que te llevan a la historia original", añadió.

Por su parte, Freeman ensalzó la gran acogida que está teniendo "Sherlock" alrededor del mundo y destacó que él ha participado en otras grandes producciones, pero que "ninguna otra como 'Sherlock'".

Cada temporada de la serie tiene tres episodios de una hora y 30 minutos de duración, y en total hay diez episodios, ya que el pasado 1 de enero de 2016 se emitió un capítulo especial.

El título del primer episodio de la cuarta temporada será "The Six Thatchers" ("Los seis Thatchers), según avanzó la cuenta oficial de Twitter de BBC One. EFE