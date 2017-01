"Sin Fronteras", una obra sobre inmigrantes abrirá el Festival Santiago a Mil

Santiago de Chile, 2 ene (EFE).- "Sin Fronteras", una obra que agrupa a más de 120 artistas de varios países y que representa la migración engalanará este martes el arranque de la XXIV edición de "Santiago a Mil", el festival de teatro más importante de Chile, dijeron hoy los responsables del espectáculo.

La obra, encabezada por una maleta de cinco metros de largo y cuatro de alto, recorrerá el centro de la capital chilena desde el Palacio de Bellas Artes hasta La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, y simboliza la influencia de los inmigrantes en el país austral.

"Es un carnaval que nos hará pensar en el Chile que estamos viviendo hoy, que acoge a inmigrantes de todas las latitudes", explicó Martín Erazo, director de la compañía teatral "La Patogallina", que tiene a su cargo el pasacalles.

El título "Sin Fronteras", añadió en declaraciones a El Mercurio, hace referencia a la mezcla de culturas que se ha manifestado en los últimos años, pero también al contenido de esta edición del festival, que incluye 75 obras con agrupaciones provenientes de los cinco continentes.

El pasacalles tendrá la participación de la compañía francesa Artonik, que presentará una fiesta callejera con teatro físico y polvos de colores, adelantó Erazo.

También estarán los españoles de "Sarruga" con la obra "Arktika", una obra que traslada a los espectadores al mundo polar mediante construcciones mecánicas gigantes que representan la fauna y su hábitat en el Ártico.

Además desfilará por las calles de Santiago la compañía de artistas chinos "Los Monjes Shaolín", con una muestra de artes marciales.

Habrá asimismo cuatro carros que recrearán pinturas chilenas emblemáticas, pero protagonizadas por actores extranjeros, entre ellos el histórico abordaje de Arturo Prat, el máximo héroe naval chileno, encarnado por un artista afrodescendiente, explicó Erazo.

El festival, que se extenderá hasta el 22 de enero, incluye también a la compañía alemana de Tobías Huseman con "Dundu-Luz de Vida", una marioneta colosal e iluminada que recorrerá las calles acompañada de música en vivo.

La directora libanesa Tania El Khoury presentará su obra "As far as my finger tips take me", una instalación interactiva en la que la audiencia se convierte en un potente colaborador activo, mientras el director boliviano Marcos Malavia llega con "El duende andaluz", basada en la Teoría y Juego del Duende, de García Lorca que invita a descubrir el duende que despierta la magia de los artistas.

Desde Cuba se anuncia a Daymé Arocena, una de las voces más potentes y frescas del país antillano, que promete conquistar a los transeúntes con una mezcla de jazz y cultura afrocubana.

La misteriosa Isla de Pascua también estará presente con Ma'ohi Rapaniu", de la compañía MaoriTupuna, y para el cierre se anunció un homenaje al recientemente fallecido dramaturgo chileno Juan Radrigán con la presentación de "Fantasmas borrachos en concierto", frente al Palacio de La Moneda y que incluye canciones que el autor escribió especialmente para esta obra.

Una gala del legendario grupo musical chileno Inti Illimani, que este año cumple 50 años de trayectoria, constituye este lunes un adelanto del Festival en el Teatro Municipal de Santiago.

La gala consiste principalmente en un homenaje a Italia, país que recibió a los músicos en su exilio de 16 años durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese contexto, el grupo incluyó en el programa canciones del compositor y director de teatro, Roberto de Simone, con arreglos sinfónicos preparados especialmente para el conjunto, con canciones como "El aparecido" o "América novia mía".

Inti Illimani también ofrecerá, los días 7, 14 y 21 de enero en diversos barrios de Santiago, el concierto de calle "Bailando", con un repaso de las canciones más emblemáticas del grupo y la presentación de su último disco, "Fiesta", grabado en Cuba. EFE