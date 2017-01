"Tenemos que levantar la voz contra la injusticia": los actores de Hollywood entregan los premios SAG en una gala marcada por las críticas a Donald Trump

Reuters Tras su Globo de Oro y el premio SAG, Emma Stone es seria candidata al Oscar.

Desde la primera persona que subió al podio hasta el último premiado, todos hicieron alguna referencia, sutil o más directa, a la situación política que vive Estados Unidos.

La 23ª edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, por sus siglas en inglés) se celebró este domingo en Los Ángeles, California, en un contexto de clara reivindicación política.

Estos premios que entregan los actores a sus colegas suelen ser el indicativo más fiable de lo que puede suceder en las categorías interpretativas de los premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood.

La sorpresa de la noche fue el premio a mejor actor para Denzel Washington por su papel en Fences , arrebatándole el honor a Casey Affleck ("Manchester frente al mar").

EPA Denzel Washington ganó el premio a mejor actor por su actuación en "Fences".

Lista de ganadores

CINE

Mejor actuación de elenco en una película : Hidden Figures

Mejor interpretación masculina : Denzel Washington, Fences

Mejor interpretación femenina : Emma Stone, La La Land

Mejor interpretación masculina de reparto : Mahershala Ali, Moonlight

Mejor interpretación femenina de reparto : Viola Davis, Fences

EPA Viola Davis es una de las actrices de moda, con varios Emmy, un Globo de Oro y una nominación al Oscar en el bolsillo.

Mejor elenco de dobles de riesgo : Hacksaw Ridge

TELEVISIÓN

Mejor actuación de elenco en una serie dramática: : Stranger Things, de Netflix

Mejor actuación de elenco en una serie de comediaOrange Is the New Black , de Netflix

Mejor interpretación masculina en drama : John Lithgow, The Crown

Mejor interpretación femenina en drama : Claire Foy, The Crown

Mejor interpretación masculina en comedia : William H. Macy, Shameless

Mejor interpretación femenina en comedia : Julia Louis-Dreyfus, Veep

Mejor interpretación masculina en miniserie o filme para TV : Bryan Cranston, All the Way

Mejor interpretación femenina en miniserie o filme para TV : Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story

Mejor elenco de dobles de riesgo : Game of Thrones

Premio honorífico a una trayectoria artística : Lily Tomlin.

AFP La La Land sigue acumulando premios.