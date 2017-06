Reese Witherspoon se arrepiente de haber trabajado durante sus embarazos

La actriz Reese Witherspoon se ha pronunciado en más de una ocasión sobre los retos y las dificultades que se desprenden de su doble faceta de madre y estrella del séptimo arte, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha reconocido por primera vez que, con la perspectiva que aporta el paso del tiempo, debería haberse tomado una baja maternal durante sus embarazos en lugar de demostrar que podía compaginar perfectamente su estado con la intensa agenda de trabajo que tenía por delante.



"Sinceramente, he estado haciendo películas cada vez que me quedaba embarazada, y ojalá no lo hubiera hecho. Ahora me doy cuenta de que me hubiera gustado haber disfrutado mucho más del período de gestación, de todo ese proceso", reveló en un coloquio organizado por la revista The Hollywood Reporter.



Por lo general, la intérprete estadounidense -madre de Ava (17) y Deacon (13) con su exmarido Ryan Phillipe, así como del pequeño Tennessee (4) con su actual pareja Jim Toth- se ha presentado ante la opinión pública como una mujer todoterreno capaz de cumplir con éxito cualquier desafío que se proponga en todos y cada uno de los ámbitos de su vida a base de disciplina y determinación. De la misma forma, la artista ha sido una de las figuras más activas de Hollywood a la hora de denunciar el trato desigual que reciben hombres y mujeres en la industria del cine.



"Por fin puedo decir que he dado en la diana las tres veces y que he cambiado el curso de mi historia [en referencia a su triple papel como actriz, directora y productora]. Tengo que decir que las mujeres lo tienen mucho más difícil que los hombres para tener la oportunidad de demostrar su valía, y tardan el doble en hacerse respetar. En mi experiencia, cuando un hombre tiene un éxito en taquilla, su nombre ya suena para el Óscar, si triunfa en [el festival de] Sundance, ya consigue un rol en 'Jurassic Park'. Si una mujer tiene un éxito, necesita otros seis para recibir algo de reconocimiento", explicaba en una entrevista reciente a Vanity Fair.



Al margen de la presión adicional que reciben las mujeres en el mercado laboral y de lo absorbente que haya podido ser su profesión al impedirle disponer de más tiempo para ella y sus seres queridos, ante todo Reese se siente una mujer doblemente afortunada al contar con una prolífica trayectoria profesional y una familia numerosa a la que quiere con locura.



"Esta foto fue tomada en 1996, justo cuando empecé a trabajar en este mundo, fue una de mis primeras sesiones de fotos. Estaba tan emocionada de poder salir en películas. 20 años más tarde, aquí sigo, con los mismos sentimientos y aprendiendo cada día de las vidas de los demás. Me siento tan agradecida por tener un trabajo como este", se sinceraba en Twitter.