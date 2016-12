Reese Witherspoon y su familia apoyan cada año a una organización benéfica diferente

Con la llegada de la temporada navideña, la actriz Reese Witherspoon, su marido Jim Toth y los tres hijos que tiene la intérprete -Ava (17) y Deacon (13), fruto de su extinto matrimonio con Ryan Phillipe, y Tennessee (4), de su actual relación- eligen una entidad sin ánimo de lucro a la que respaldar financieramente durante todo el año para contribuir a la consecución de sus objetivos, una generosa ayuda que este año recaerá en la asociación Girls Inc que proporciona educación y recursos a niñas de entre 6 y 18 años que se encuentran en riesgo de exclusión social.



"Todos los años, seleccionamos una organización benéfica con cuya causa nos sintamos identificados e invertimos en ella durante todo el año. Para el que está por comenzar, nos hemos decantado por Girls Inc. porque sus programas educativos nos resultan muy conmovedores", señaló a la revista People antes de explicar que la decisión solo se ha tomado después de comprobar de primera mano los trabajos que lleva a cabo la fundación.



"He visitado muchos de los locales que tiene [Girls Inc.] en la zona. Creo que durante los más de 150 años que llevan operando en este país han puesto en marcha iniciativas fascinantes, que de verdad cambian la vida de las niñas que pueden disfrutar de ellas", añadió la artista.



Además de servirle para transmitir a sus retoños la importancia de implicarse en todo tipo de acciones ligadas a la justicia social y al desarrollo integral de los sectores más desfavorecidos de la población, es probable que la faceta tan solidaria que comparte con sus familiares le haya servido también para estrechar aún más los lazos que les une a ellos, sobre todo después de que confesara recientemente que a veces se siente "culpable" de pasar tanto tiempo fuera de casa a causa de su trabajo.



"Creo que a todas las mujeres nos pasa lo mismo. Nos sentimos culpables si nos centramos demasiado en nuestra profesión y también si nos dedicamos en exclusiva a la vida doméstica. En mi caso, trato de pensar que cada mujer tiene sus propias circunstancias y que hay multitud de factores que afectan a la relación entre las responsabilidades propiamente familiares y la necesidad de asegurar el bienestar económico. En consecuencia, creo que las mujeres deben hacer sus propias elecciones, en función de la situación en la que se encuentran, y dejar de lado toda esa negatividad que cuestiona cualquiera de sus decisiones", reflexionaba en conversación con la revista Glamour.