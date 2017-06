Reñidas apuestas para la 71 edición de los premios Tony

Nueva York, 10 jun (EFE).- El mundo del teatro de Nueva York celebra este domingo su fiesta más importante con la 71 edición de unos premios Tony que parten sin claros favoritos.

La variada temporada teatral deja tras de sí una lista de nominaciones que cuenta con grandes títulos y numerosos rostros conocidos del cine y la televisión, y anticipa una emocionante ceremonia de premios.

Kevin Spacey, quien se hizo con un Tony en 1991, será este año la estrella encargada de presentar la gala que tradicionalmente se celebra en el Radio City Music Hall de Nueva York.

El actor comentó esta semana que, pese a no poder revelar ningún dato sobre la ceremonia, su deseo es "pasarlo bien" y sugirió que es una noche en la que "todo es posible".

Según indican todas las quinielas, el galardón a mejor propuesta teatral se lo disputarán la obra "Oslo", sobre las negociaciones secretas previas al acuerdo de paz entre israelíes y palestinos de 1993, y "A Doll's House, part 2", una original continuación de la celebrada obra de Henrik Ibsen.

Ambas obras cuentan con 7 y 8 nominaciones, respectivamente, en diferentes categorías. Completan el cuadro de nominadas a mejor obra de teatro "Indecent" y "Sweat".

En esta ocasión no hay un gran montaje musical que acapare todas las miradas, como ocurrió en la pasada edición con la triunfadora "Hamilton".

La categoría de mejor musical se decidirá entre "Come From Away", "Dear Evan Hansen", "Groundhog Day The Musical" y "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812".

No obstante, y sin ser la favorita, "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812" encabeza las listas, con 12 nominaciones.

El célebre musical "Hello, Dolly!" podría llevarse el galardón a la mejor reposición.

En la categoría teatral homóloga, las obras que suenan con más fuerza son "Six Degrees of Separation", "The Little Foxes" y "Jitney".

Cate Blanchett y Sally Field compiten por el premio a mejor actriz principal, junto a Laura Linney, Jennifer Ehle y Laurie Metcalf, a quien algunos críticos señalan como la posible ganadora.

Están nominados a mejor interpretación masculina Chris Cooper, Denis Arndt, Corey Hawkins, Kevin Kline y Jefferson Mays.

La organización ya ha confirmado que participarán en la ceremonia Glenn Close, Orlando Bloom, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, John Legend, Tina Fey o Scarlett Johansson, entre otras muchas estrellas del mundo del espectáculo.

Con las entradas agotadas desde hace tiempo, la gala será retransmitida en directo por la cadena de televisión privada CBS, el domingo a partir de las 20.00 hora local (04.00 GMT).

Por la alfombra roja, que antecederá a la ceremonia, desfilarán los protagonistas de una noche que sigue generando muchas incógnitas. EFE