Renunció la señorita Santander al Reinado Nacional de Colombia

La señorita Santander, Juliana Díaz Rueda, de 23 años de edad, renunció a su cargo de manera irrevocable, argumentando falta de apoyo del Comité de Belleza Santandereano y de la gobernación de Santander.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Díaz Rueda aseguró que “no ha habido apoyo alguno de carácter institucional por parte de la Gobernación y en las ocasiones que pretendí acercarme nunca fui atendida”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo de Santander, Tatiana Jaramillo, le dijo a W Radio que la Juliana nunca se acercó a pedir ningún apoyo.

Díaz asegura que su agencia de preparación Ankara abandonó sin motivo alguno su preparación y no se volvieron a comunicar con ella desde el mes de agosto.

“Mi voluntad e intención era la de seguir adelante en mi preparación y por eso trasladé mi domicilio a Bogotá para buscar asesoría de profesionales lo cual aumentó ostensiblemente mis gastos y me ocupaba todo el tiempo, viéndome afectada en mi salud física y mental, hasta el punto de que finalmente entendí que no era posible continuar, no tenía motivaciones, lo que me estaba pasando no llenaba mis expectativas, entré en un estrés crónico”.

Finalmente, Díaz Rueda revela que fue víctima de “bullying” por parte de varios usuarios en redes sociales y del diseñador Buangues Leyar, quien mediante un audio de WhatsApp le dijo que solo hacían trajes para reinas y no para mujeres de talla grande, por lo que no le iban a diseñar su vestuario.

Este es el comunicado que Díaz publicó en su cuenta de Instagram: