Retiran del AFI Fest el filme "All The Money In The World" de Kevin Spacey

Los Ángeles (EEUU), 6 nov (EFE).- El filme "All the Money In The World", dirigido por Ridley Scott y que cuenta con Kevin Spacey en su reparto, canceló su estreno previsto en el festival AFI Fest de Los Ángeles (EEUU) tras las numerosas acusaciones de abuso y acoso sexual en contra del actor.

Según informó hoy el medio especializado Deadline, los responsables de "All the Money In The World", que iba a ser la película que cerrara el festival AFI Fest, no querían que la polémica en torno a Spacey empañara el lanzamiento de la cinta y el trabajo del resto del equipo.

"'All The Money In The World' es una película excelente y más que merecedora de su lugar de honor en el AFI Fest", dijo hoy el estudio TriStar Pictures en un comunicado.

"Pero dadas las acusaciones alrededor de uno de sus actores, y por respeto a aquellos afectados, sería inapropiado celebrar una gala en este difícil momento. En consecuencia, la película será retirada", añadió la nota.

No obstante, TriStar Pictures apuntó que en esta película han trabajado más de 800 personas y afirmó que sería una injusticia culpar al resto de profesionales por los actos de "un actor secundario en la cinta", por lo que el estreno comercial de "All The Money In The World" se mantiene en la fecha prevista para el 22 de diciembre.

Este largometraje, basado en hechos reales y en el que también participan Michelle Williams y Mark Wahlberg, narra el rapto del nieto del magnate John Paul Getty, que interpreta Spacey.

La retirada del filme del AFI Fest, que se celebrará en Los Ángeles del 9 al 16 de noviembre, prolonga el gran escándalo que rodea al doble ganador del Óscar, cuya carrera y reputación están en la cuerda floja tras las graves revelaciones de agresión sexual conocidas en su contra.

Después de que el actor Anthony Rapp denunciara a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando la víctima tenía 14 años, se han unido ocho trabajadores o exempleados de "House of Cards", el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana para dar a conocer el enorme historial de episodios de abuso o acoso sexual del protagonista de "The Usual Suspects" (1995).

Spacey pidió perdón a Rapp y aseguró posteriormente que buscará "evaluación y tratamiento".

Sin embargo, Netflix rompió lazos con el actor, el proyecto de una película sobre el escritor Gore Vidal cayó en el olvido, y "House of Cards", tras suspender temporalmente el rodaje de su sexta temporada, baraja "matar" al personaje de Spacey en la serie para salir adelante. EFE