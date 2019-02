Reynaldo Armas participará en el concierto “Venezuela Aid Live”

Venezuela Aid Live se llevará a cabo el viernes 22 de febrero en Cúcuta, en el que participarán diferentes artistas reconocidos; Reynaldo Armas es uno de ellos, “me dijeron que mi presentación será de 20 minutos, hay una gran expectativa de participar en este evento, con respecto a la cantidad de gente que se espera que asista”.

Armas expresó que habrá mucha tensión indudablemente, “pero hay que poner la cara. Va a ser un gran encuentro como nunca antes ocurrió”, y dijo que está agradecido por todas las manifestaciones de apoyo por parte de los diferentes artistas.

El cantante dijo que su relación con Venezuela es bastante intima, “aquí nací, aquí me críe, no me ha pasado nunca por la mente abandonarla”. Además, contó que no es fácil coexistir con tantos problemas que tiene Venezuela, pero con su familia ha encontrado la manera.

Respecto al gobierno venezolano fue enfático en que nunca ha estado con el “Chavismo”, mucho menos con el “Madurismo”, agregó que “mis canciones son hechas para el pueblo, siempre he estado en contra de politizar los conciertos”.

El venezolano contó que le gusta andar libre, con la frente en alto, “no me gusta estar rodeado de guardaespaldas”; tiene claro que tiene que resguardar su imagen e integridad física. Pero ahorita es un momento en el que tiene claro que tiene que expresar lo que siente a través de este concierto.