Ricardo Montaner no incluye a Venezuela en su gira internacional

Después de tres décadas de trayectoria musical, Ricardo Montaner iniciará la gira más grande, pero no incluirá su a amada Venezuela.

El cantautor afirmó en una rueda de prensa que no podía realizar un concierto en el país, porque “el problema es que podemos anunciar el tour allá y no sabemos si vamos a salir. La verdad es que no me siento seguro allá”.

El cantautor estuvo por última vez en concierto en el año 2012 y afirmó que volverá a Venezuela cuando se respire libertad.

Su gira “Ida y vuelta” comenzará el 30 de noviembre en Estados Unidos e irá a México, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú y algunas ciudades de Europa.