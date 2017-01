Ricky Martin celebra la liberación del activista puertorriqueño Óscar López Rivera

El cantante Ricky Martin ha sido uno de los primeros representantes del mundo del espectáculo que ha querido compartir públicamente su alegría después de que la Casa Blanca confirmara que el todavía presidente, Barack Obama, había decidido conmutar la pena del activista puertorriqueño Óscar López Rivera, quien ha pasado más de media vida encarcelado y cuya sentencia original estipulaba que debía permanecer en prisión hasta el año 2023.



"Hoy mi islita es la más feliz, ya que se hace justicia. Gracias Barack Obama por liberar a nuestro Óscar López", escribió el artista en su perfil de Twitter, justo después de incorporar a su cuenta otro mensaje similar que, además, hacía referencia a la larga campaña por su puesta en libertad que abanderó el propio intérprete hace unos años: "Hoy todos somos más libres, Óscar regresa a casa. ¡Gracias! Aquí la mano de Ricky Martin en solidaridad con Óscar durante los Grammy de 2013".



Aunque el gobierno estadounidense catalogaba oficialmente a Óscar López, uno de los líderes del movimiento nacionalista que abogaba por la independencia política de Puerto Rico, como terrorista y ligaba su estancia en prisión a un delito de "conspiración y traición" cometido hace más de 35 años, la revisión de su condena y su consiguiente liberación -efectiva el próximo mes de mayo- ha sido justificada por la administración saliente aduciendo razones humanitarias y apuntando al carácter desproporcionado de la pena.



Además de Ricky Martin, otros rostros conocidos del mundo del espectáculo, como la actriz de origen portorriqueño Gina Rodríguez, han reaccionado con una mezcla de alivio y júbilo a la noticia de que Óscar López volverá a ser un hombre libre, haciendo suyo el argumento que durante años vino defendiendo el todavía preso en relación con el carácter no violento de sus protestas y su falta de implicación en la organización paramilitar de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.



"Óscar López ha sido perdonado por el presidente Obama. Vuelve a casa!!! (sic)", escribió la protagonista de 'Jane the Virgin' en su cuenta de Twitter junto a varias banderas de Puerto Rico, las mismas que utilizó la también actriz Ana Ortiz, conocida por su participación en la serie 'Criadas y Malvadas' para celebrar el anuncio en la misma plataforma: "Me he dejado llevar por la emoción. '¡Perdonadme!", escribió en tono de humor.